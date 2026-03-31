Эксперт рассказал, почему искусственный интеллект не может заменить врача

Директор по информационным технологиям АО «Медицина» Максим Петухов рассказал в беседе с «Чемпионатом», почему искусственный интеллект не может заменить врача. Современная медицина требует от врача умения соединять данные из разных областей — от лабораторной диагностики до психологии, от генетики до социальных факторов. Такой междисциплинарный подход невозможен без опыта, гибкого мышления и способности обсуждать сложные случаи с коллегами.

«Алгоритмы могут анализировать данные, но пока не способны полноценно участвовать в профессиональных дискуссиях, задавать уточняющие вопросы и учитывать человеческий контекст каждого клинического решения. Даже самые продвинутые алгоритмы остаются инструментом, а не заменой человека», — сказала эксперт.

Развитие ИИ усиливает роль врача, освобождая его от рутины и позволяя сосредоточиться на том, что невозможно автоматизировать: эмпатии, диалоге, поддержке и принятии сложных решений. Будущее медицины — в эффективном сочетании технологий и человеческой заботы, где алгоритм служит опорой, а врач остаётся ключевой фигурой, обеспечивающей доверие и безопасность пациентов.