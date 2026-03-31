Врачи спасли мужчину после трех остановок сердца подряд

В Нижнем Тагиле кардиохирурги спасли многодетного жителя Серова, у которого за одну ночь трижды останавливалось сердце.

"Причиной стала редкая врожденная аномалия: единственный желудочек в сердце мужчины выполняет функции сразу двух камер. Чтобы дать возможность пациенту жить дальше, ему установили кардиостимулятор, выполнив вмешательство по индивидуальному алгоритму - с учетом особенностей строения органа", - рассказали в минздраве Свердловской области.

Мужчину экстренно доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии: венозная и артериальная кровь смешивались, органы получали недостаточно кислорода, при таких условиях даже незначительная аритмия могла вызвать прекращение кровообращения.

Операция длилась около 40 минут - это считается стандартом для такого рода манипуляций, и команда докторов уложилась в срок, несмотря на то что действовать врачам пришлось за рамками стандартного шаблона.

"Сердце с другой анатомией, и протокол вмешательства фактически формируется индивидуально. Речь шла о нестандартной навигации и точечной настройке имплантата", - пояснили кардиохирурги.

Под рентген-контролем через небольшой разрез специалисты сформировали кармашек для кардиостимулятора, провели электроды по сосудам и зафиксировали их с учетом анатомии пациента: кардиостимулятор стал, по сути, частью новой схемы функционирования сердца с учетом его строения.

С помощью вживленного устройства сердечный ритм удалось стабилизировать, и мужчина уже вернулся к семье.