В Приморье женщине удалили опухоль, которая заместила почку

Специалисты онкоурологического отделения Владивостокской клинической больницы №2 удалили у пациентки, которая ранее родила, опухоль правой почки диаметром 17 см. Новообразование почти полностью заместило здоровую ткань и не вызывало симптомов, сообщили в пресс-службе Минздрава Приморского края.

"При дальнейшем обследовании врачи выявили опухоль правой почки диаметром 17 см. Новообразование практически полностью заместило здоровую ткань и при этом не вызывало симптомов. Случай был признан сложным: проведение объемного хирургического вмешательства требовало особой подготовки, учитывая недавнюю операцию. Специалисты онкоурологического отделения выполнили операцию по удалению опухоли. Вмешательство прошло успешно", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, до того, как врачи обнаружили опухоль, 37-летняя перенесла кесарево сечение и осложнение в виде скопления жидкости в легких. На сегодняшний день ее выписали, женщина находится под наблюдением врачей.