Во Владивостоке медики вырезали у молодой мамы 17-сантиметровую опухоль

Хирурги онкоурологического отделения Владивостокской клинической больницы № 2 вырезали у молодой матери огромную опухоль. Новообразование диаметром 17 сантиметров в почке обнаружили случайно во время лечения послеродовых осложнений, сообщает Max-канал министерства здравоохранения Приморья.

© Российская Газета

Изначально 37-летняя женщина поступила в больницу с осложнениями после кесарева сечения - в ее правом легком скопилась жидкость. После того как специалисты Краевой больницы № 1 стабилизировали ее состояние, углубленное обследование преподнесло медикам неприятный сюрприз: в правой почке пациентки была обнаружена опухоль диаметром 17 сантиметров.

При этом новообразование фактически полностью заместило здоровые ткани органа. Болезнь протекала абсолютно бессимптомно и пациентка на какие-то боли или другие неприятные ощущения не жаловалась. Случай осложнялся тем, что женщина только что перенесла одну операцию, и ее организму требовалось еще одно сложное хирургическое вмешательство. Однако несмотря на риски, хирурги-онкоурологи провели сложнейшую операцию и опухоль удалили.

На данный момент жизни женщины ничего не угрожает - ее уже выписали домой к семье, она находится под амбулаторным наблюдением.