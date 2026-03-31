В Подмосковье расследуют возможный случай оспы обезьян

Роспотребнадзор Московской области проводит санитарно-эпидемиологическое расследование из-за случая подозрения на оспу обезьян в регионе. В медицинской организации оказались сразу двое мужчин, пишет «Московский комсомолец».

Ранее в больницу Домодедова были госпитализированы два пациента с предварительным диагнозом «оспа обезьян». Это двое мужчин возрастом в 43 и 45 лет, являющиеся жителями Мытищ. Они пожаловались на температуру и сыпь на теле.

Пациенты не смогли объяснить, где могли заразиться оспой обезьян. Они не выезжали в другие страны и не имели контактов с зараженными. По словам заболевших, они лишь ходили на работу и по магазинам. Сейчас состояние пациентов оценивается как средней тяжести.

Оспа обезьян - вирусное заболевание с инкубационным периодом от пяти до 21 дня. Симптомами инфекции могут быть лихорадка, головная боль, увеличение лимфатических желез, боли в мышцах, сыпь на теле. Заражение возможно от контакта с инфицированными, воздушно-капельным путем и через грязные предметы.