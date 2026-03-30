Что такое вазотомия и чем она опасна

В Москве растет спрос на процедуру по уменьшению носовых раковин. Это связано с зависимостью от сосудосуживающих капель и ранним началом сезона аллергии. «Вечерняя Москва» узнала у врача-дерматолога, косметолога, инфекциониста, аккредитованного хирурга, доктора медицинских наук Марият Мухиной, как проводят вазотомию и насколько опасна эта процедура.

Что такое вазотомия

Вазотомия — это оториноларингологическая операция, которую проводят для уменьшения объема носовых раковин и разрастания слизистой в носовой полости. Она способствует восстановлению нормального носового дыхания, рассказала врач:

«Суть вазотомии заключается в разрушении или уменьшении поверхностных капилляров, питающих венозные сплетения носовых раковин. Это приводит к снижению отечности слизистой, уменьшению объема раковин и увеличению просвета носовых ходов для свободного дыхания».

Основные показания к вазотомии

Процедура применяется при хронических аллергических ринитах и других формах нарушения носового дыхания, которые не поддаются консервативному лечению, пояснила доктор. К основным показаниям к вазотомии относятся:

вазомоторный ринит — нарушение регуляции сосудистого тонуса, которое приводит к постоянному отеку слизистой и заложенности носа;

аллергический ринит — заложенность носа как реакция на аллергены, такие как пыльца, клещи домашней пыли, шерсть животных;

медикаментозный ринит (зависимость от сосудосуживающих капель) — состояние, возникающее при длительном использовании таких препаратов, когда слизистая адаптируется к ним и без них носовое дыхание становится затрудненным;

гипертрофический ринит — необратимое разрастание тканей носовых раковин на фоне травм, ожогов, отморожений, искривлений носовой перегородки, спаек в носовых ходах;

заболевания гайморовых пазух, нарушения их аэрации.

«Важно понимать, что вазотомия — это часть комплексного лечения. Например, при аллергии необходимо лечение у аллерголога, только лишь операция по уменьшению носовых раковин не заменяет противоаллергическую терапию, как и при других заболеваниях носа», — подчеркнула Мухина.

Какие есть методы вазотомии

По словам специалиста, существует несколько методов вазотомии:

лазерная — коагуляция сосудов и выпаривание излишней ткани с помощью лазерного луча (практически бескровная, малотравматичная процедура);

радиоволновая — разрушение тканей под действием радиоволн (также относится к малоинвазивным и бескровным методам);

ультразвуковая — происходит слипание сосудов под действием ультразвуковых волн;

классическая инструментальная — использование скальпеля и отрезание самих раковин является травматичной операцией с кровопотерей (это особенно опасно, когда кровотечение возникает в послеоперационном периоде, когда человек уже выписан из стационара домой).

«Выбор метода зависит от клинической ситуации, состояния пациента и предпочтений врача. При местной анестезии во время процедуры в полость носа вводятся тампоны, пропитанные анестетиком, например 10-процентным раствором лидокаина, а затем делаются инъекции обезболивающего препарата в носовую раковину, где проводится вазотомия. В некоторых случаях может применяться общая анестезия. Например, при радиоволновом методе, когда требуется полная неподвижность пациента. Болевые ощущения во время процедуры минимальны или отсутствуют при адекватном обезболивании», — заверила Мухина.

Можно ли делать детям

По ее мнению, вазотомию можно проводить не только взрослым, но и детям, если есть соответствующие показания:

«Например, стойкое нарушение носового дыхания, не поддающееся консервативному лечению».

Опасность и противопоказания

Вазотомия считается относительно безопасной процедурой при соблюдении всех этапов подготовки и проведения, отметила хирург:

«Опасность представляют дерматологи и косметологи, которые, не являясь лор-врачами, по просьбе пациента прижигают слизистые фракционным лазером, используя насадки для влагалища. Эту операцию может проводить только врач-отоларинголог под местной анестезией или под общим наркозом».

К противопоказаниям относятся:

нарушения свертываемости крови, такие как тромбоцитопения, гемофилия;

злокачественные опухоли;

декомпенсированный сахарный диабет;

острые инфекционные заболевания,

беременность и лактация;

язвенные и атрофические изменения слизистой носа;

тяжелые психические расстройства;

гипертония, иммунодефицитные состояния.

Возможные осложнения

Также эксперт предупредила, что у данной процедуры могут быть осложнения, такие как:

кровотечение, особенно при физической нагрузке, скачках давления или приеме препаратов, влияющих на свертываемость крови;

аллергическая реакция на анестезирующие препараты;

атрофия слизистой, образование спаек и синехий в послеоперационном периоде;

рецидив нарушений носового дыхания при сопутствующих хронических болезнях или неполной вазотомии.

«Эффект от вазотомии может сохраняться несколько лет при соблюдении рекомендаций врача. Однако в некоторых случаях возможен рецидив симптомов, особенно при провоцировании их использованием сосудосуживающих капель», — заключила собеседница «ВМ».

