Почему рак может обойти сердечно-сосудистые болезни по смертности

В ближайшие годы рак превзойдет смертность от сердечно-сосудистых заболеваний по показателю смертности. Об этом РИА Новости рассказала доктор медицинских наук, хирург, член совета директоров Международного союза против рака Майра Калеффи.

По ее словам, несмотря на то, что рак уже является одной из ведущих причин смерти во всем мире, и по прогнозам к 2030 году смертность от него превысит смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, во многих странах борьбе с раком по-прежнему не уделяется необходимого политического и финансового внимания. В итоге в долгосрочной перспективе усугубляет проблему.

Врач отметила, что страны с лучшими результатами, имеют более структурированные системы лечения рака, организованные программы, большее количество специализированных центров оборудования, что приводит к существенному снижению смертности.

Калеффи подчеркнула, что равный доступ к диагностике и лечению рака станет одной из основным проблем в ближайшие несколько десятков лет. Поэтому крайне необходимы стратегии профилактики рака, они могут значительно повлиять на эти прогнозы.

До этого испанский врач Хосе Мануэль Фелисес заявил, что у людей с поллинозом (аллергией на пыльцу растений) снижен риск развития трех видов рака — толстой кишки, поджелудочной железы и мозга.