$81.393.44

Врач Калеффи: рак может обойти сердечно-сосудистые болезни по смертности

Газета.Ru

В ближайшие годы рак превзойдет смертность от сердечно-сосудистых заболеваний по показателю смертности. Об этом РИА Новости рассказала доктор медицинских наук, хирург, член совета директоров Международного союза против рака Майра Калеффи.

Почему рак может обойти сердечно-сосудистые болезни по смертности
По ее словам, несмотря на то, что рак уже является одной из ведущих причин смерти во всем мире, и по прогнозам к 2030 году смертность от него превысит смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, во многих странах борьбе с раком по-прежнему не уделяется необходимого политического и финансового внимания. В итоге в долгосрочной перспективе усугубляет проблему.

Врач отметила, что страны с лучшими результатами, имеют более структурированные системы лечения рака, организованные программы, большее количество специализированных центров оборудования, что приводит к существенному снижению смертности.

Калеффи подчеркнула, что равный доступ к диагностике и лечению рака станет одной из основным проблем в ближайшие несколько десятков лет. Поэтому крайне необходимы стратегии профилактики рака, они могут значительно повлиять на эти прогнозы.

До этого испанский врач Хосе Мануэль Фелисес заявил, что у людей с поллинозом (аллергией на пыльцу растений) снижен риск развития трех видов рака — толстой кишки, поджелудочной железы и мозга.