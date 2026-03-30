Почему Петербург стал столицей антидепрессантов

Петербург стал столицей антидепрессантов: почему жители Северной столицы покупают «таблетки счастья» вдвое чаще других россиян
Санкт-Петербург второй год подряд удерживает печальное лидерство по потреблению антидепрессантов в России. Если в среднем по стране на тысячу человек приходится 156 упаковок, то в Северной столице этот показатель достигает 311,8 — вдвое выше. Вместе с Москвой и областью Петербург обеспечивает 40% всего российского рынка этих препаратов. За первые два месяца 2026 года россияне потратили на антидепрессанты 3,6 миллиарда рублей, что на треть больше, чем год назад.
Почему же именно Петербург стал эпицентром этого тренда? Аналитики RNC Pharma выделяют три ключевых фактора. Во-первых, климат: недостаток солнечного света в северном мегаполисе традиционно сказывается на психоэмоциональном состоянии. Во-вторых, напряженный ритм жизни и высокая урбанизация. В-третьих, парадоксальная доступность помощи: развитая инфраструктура психиатрической службы в городе делает лечение более доступным, что влияет на статистику.
Интересно, что «лекарственные предпочтения» двух столиц разошлись. По итогам 2025 года в Петербурге самым продаваемым антидепрессантом стал Триттико (тразодон), тогда как в Москве первое место занял Ципралекс (эсциталопрам). Эксперты связывают это с разницей в структуре назначаемой терапии и особенностях пациентских потоков в двух городах. При этом темпы роста продаж в Петербурге в прошлом году составили 35% в рублях — лучший показатель среди регионов-лидеров.
За цифрами продаж стоит реальная тревога людей. Согласно январским данным ВЦИОМ по методике «Эмоциональный тонометр», доля тревожных россиян составила 23%. Наиболее подвержены депрессии молодые горожане 25–34 лет — те, кто строит карьеру, берет ипотеку, создает семью. Уровень финансовой тревоги в низкодоходной группе, по данным Института психологии РАН, в шесть раз выше, чем в высокодоходной.
Врачи, впрочем, видят и другую сторону проблемы. Антидепрессанты все чаще назначают не психиатры, а неврологи, терапевты и кардиологи, а то и сами пациенты, следуя советам из интернета. Специалисты предупреждают: неконтролируемый прием таких препаратов может привести к зависимости и не дать нужного эффекта, тогда как в ряде случаев достаточно было бы курса психотерапии.
Петербургское лидерство по потреблению антидепрессантов — не повод для статистического злорадства, а тревожный маркер. Город, который гордится своей культурой и интеллектуальной жизнью, оказался и лидером по числу людей, нуждающихся в химической поддержке психики. И пока продажи растут, вопрос о психологическом здоровье мегаполиса остается открытым.
