В России изменился спрос на препараты для похудения

Российские фармпроизводители в 2025 году увеличили объем производства пептидных препаратов для похудения, сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Герофарм".

© РИА Новости

«В России наблюдается беспрецедентный рост рынка пептидных препаратов. В 2025 году российские фармпроизводители выпустили более 11 млн упаковок этих препаратов, что в 10 раз больше суммарного объема импорта за предыдущие четыре года», — сообщили в пресс-службе.

На сегодняшний день в стране зарегистрировано 18 торговых наименований лекарств на основе семаглутида и тирзепатида.

«Мы произвели порядка 5 млн упаковок в 2025 году и в 2026-м планируем нарастить производство препаратов с семаглутидом и тирзепатидом еще на 38%. К тому же мы активно расширяем и географию экспорта: в 2025 году наш препарат был зарегистрирован в Казахстане, Узбекистане, Белоруссии и Парагвае, а в текущем году ожидается выход еще на пять рынков ближнего и дальнего зарубежья», — отметил генеральный директор компании "Герофарм" Петр Родионов.

Проблема бесконтрольного применения

По словам экспертов, рост популярности препаратов для снижения веса в России сопровождается тревожной тенденцией: пациенты все чаще назначают себе лекарства самостоятельно, не имея на то медицинских показаний. Как отмечают эксперты, подобная практика несет серьезные риски для здоровья. Наряду с доступностью лекарств, медики бьют тревогу из-за культуры их бесконтрольного применения.

Зачастую пациенты воспринимают эти препараты как простой "инструмент для похудения" и начинают прием без консультации со специалистом. В то время как при правильном назначении врача данные средства выступают эффективным способом борьбы с тяжелым метаболическим синдромом и сопутствующими заболеваниями.

«Очень часто людям с лишним весом достаточно сложно худеть самостоятельно, в такой ситуации оправдано назначение препаратов для снижения веса. На фоне терапии уменьшается чувство голода, усиливается насыщение, и человеку намного проще себя контролировать, формировать новые пищевые привычки и пищевое поведение. Однако в первую очередь нужно понимать: любой препарат назначается только врачом после прохождения определенных лабораторных и инструментальных исследований», — объясняет врач-эндокринолог Полина Брудная.

Специалисты отмечают, что сегодня эти препараты широко применяются не только в эндокринологии для пациентов с сахарным диабетом и ожирением, но и в кардиологии и гастроэнтерологии, демонстрируя высокую эффективность. Однако существует несколько строгих противопоказаний: сахарный диабет 1-го типа, беременность и период лактации.

«Чтобы предотвратить все возможные риски и побочные эффекты, очень важно соблюдать правила питания, не снижать вес слишком быстро. Оптимальным считается темп 0,5-1 килограмм в неделю», — подчеркивает врач-эндокринолог.

Как сообщили в пресс-службе компании "Герофарм", текущий этап насыщения рынка дженериками — лишь начало большого пути.