В России изменился спрос на препараты для похудения

"Герофарм": в России вырос рынок препаратов для похудения
Российские фармпроизводители в 2025 году увеличили объем производства пептидных препаратов для похудения, сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Герофарм".
«В России наблюдается беспрецедентный рост рынка пептидных препаратов. В 2025 году российские фармпроизводители выпустили более 11 млн упаковок этих препаратов, что в 10 раз больше суммарного объема импорта за предыдущие четыре года», — сообщили в пресс-службе.
На сегодняшний день в стране зарегистрировано 18 торговых наименований лекарств на основе семаглутида и тирзепатида.
«Мы произвели порядка 5 млн упаковок в 2025 году и в 2026-м планируем нарастить производство препаратов с семаглутидом и тирзепатидом еще на 38%. К тому же мы активно расширяем и географию экспорта: в 2025 году наш препарат был зарегистрирован в Казахстане, Узбекистане, Белоруссии и Парагвае, а в текущем году ожидается выход еще на пять рынков ближнего и дальнего зарубежья», — отметил генеральный директор компании "Герофарм" Петр Родионов.
Проблема бесконтрольного применения
По словам экспертов, рост популярности препаратов для снижения веса в России сопровождается тревожной тенденцией: пациенты все чаще назначают себе лекарства самостоятельно, не имея на то медицинских показаний. Как отмечают эксперты, подобная практика несет серьезные риски для здоровья. Наряду с доступностью лекарств, медики бьют тревогу из-за культуры их бесконтрольного применения.
Зачастую пациенты воспринимают эти препараты как простой "инструмент для похудения" и начинают прием без консультации со специалистом. В то время как при правильном назначении врача данные средства выступают эффективным способом борьбы с тяжелым метаболическим синдромом и сопутствующими заболеваниями.
«Очень часто людям с лишним весом достаточно сложно худеть самостоятельно, в такой ситуации оправдано назначение препаратов для снижения веса. На фоне терапии уменьшается чувство голода, усиливается насыщение, и человеку намного проще себя контролировать, формировать новые пищевые привычки и пищевое поведение. Однако в первую очередь нужно понимать: любой препарат назначается только врачом после прохождения определенных лабораторных и инструментальных исследований», — объясняет врач-эндокринолог Полина Брудная.
Специалисты отмечают, что сегодня эти препараты широко применяются не только в эндокринологии для пациентов с сахарным диабетом и ожирением, но и в кардиологии и гастроэнтерологии, демонстрируя высокую эффективность. Однако существует несколько строгих противопоказаний: сахарный диабет 1-го типа, беременность и период лактации.
«Чтобы предотвратить все возможные риски и побочные эффекты, очень важно соблюдать правила питания, не снижать вес слишком быстро. Оптимальным считается темп 0,5-1 килограмм в неделю», — подчеркивает врач-эндокринолог.
Как сообщили в пресс-службе компании "Герофарм", текущий этап насыщения рынка дженериками — лишь начало большого пути.
«Если сегодня рынок пептидных препаратов движется за счет воспроизведенных формул, то к 2030 году нас ожидает смена парадигмы. Компании-лидеры, накопившие компетенции в синтезе сложных молекул, уже сейчас переходят к созданию оригинальных инновационных продуктов. До 2030 года мы планируем выпустить пять новых препаратов для борьбы с ожирением. Первый из них может появиться уже в 2028 году», — отметил Родионов.