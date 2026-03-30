Эксперт назвал главный минус допинга

Руководитель ассоциации специалистов первой помощи в спорте Игорь Рудяков объяснил в рубрике «Теперь вы знаете», почему допинг не может заменить полноценный тренировочный процесс. Он подчеркнул, что тенденция на использование уловок для победы на различных соревнованиях стабильно держится среди спортсменов из разных стран. Сюда относятся и гормоны, и препараты для увеличения силы и выносливости, и прочие стимуляторы роста мышц или физической активности.

«Конечно же, нельзя считать, что сейчас спортивные соревнования — это достижение фармкомпаний. В рамках действующих антидопинговых правил фармакология может быть лишь помощником для непосредственно тех состояний, при которых необходимо применение лекарственных препаратов. Какие бы технологии ни были вокруг и как сильно бы они ни развивались, ничто не заменит правильный тренировочный процесс, квалифицированного тренера, качественный сон и качественное питание», — сказал эксперт.

При этом уже в 2026 году пройдут первые игры, где применение допинга не только не запрещено, но и обязательно. Организаторы Enhanced Games («Улучшенных игр») заявили, что спортсмены больше не должны делать вид, что их успехи — результат только удачных генов и жёстких тренировок.