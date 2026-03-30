Из глаза мужчины извлекли живого червя длиной 20 см

Чебоксарские офтальмологи провели уникальную информацию. Подробности рассказали в республиканском минздраве.

За помощью в Центр микрохирургии глаза имени академика С.Н. Федорова обратился 52-летний житель Ульяновской области. Пациента беспокоило инородное образование под верхним веком, сам он описывал его как "шишку". Во время осмотра врачи обнаружили покрасневшее образование с четкими границами, размером с фасоль. Оно было безболезненным, это насторожило специалистов.

Как только доктор нарушил целостность капсулы, из раны неожиданно показался жгутик. Сомнений, что в глазу пациента находился паразит, не оставалось. С ювелирной точностью, чтобы не разорвать тело червя, офтальмолог захватила жгутик пинцетом. После его извлечения перед изумленными медиками предстал извивающийся круглый червь длиной около 20 сантиметров.

«Это классический случай дирофиляриоза. По рассказу пациента, летом, занимаясь покрытием крыши, он почувствовал укус комара прямо в глаз. Мужчина не придал этому значения. Позже на месте укуса появилось маленькое пятно, которое хотя и долгое время не беспокоило, но медленно росло», — комментирует врач-офтальмохирург Ирина Шахматова.

Опасность этого паразита, поселившегося в человеческом органе, заключается не только в эстетическом дефекте. Червь обладает высокой миграционной способностью. Оставленный без лечения, он способен переместиться в другие ткани и органы человека, вызывая серьезные осложнения, вплоть до поражения головного мозга и жизненно важных органов. Сейчас мужчине назначено комбинированное лечение, включающее в себя противовоспалительную, асептическую и противопаразитарную терапию.

Медики утверждают, этот случай — не просто медицинский курьез, а тревожный сигнал. Подобные диагнозы в Чувашии и регионах средней полосы России фиксируются все чаще.

Причина — в глобальном изменении климата и потеплении, из-за которого ареал обитания комаров — основных переносчиков дирофилярий — расширяется. Эти насекомые, традиционно обитавшие в южных регионах, активно мигрируют в среднюю полосу. Вместе с ними мигрирует и риск заражения. Так, если ранее дирофиляриоз считался экзотикой для наших широт, то сегодня это реальность, с которой может столкнуться любой житель, выехавший на природу или даже работающий на даче.

Врачи напоминают: если после укуса комара на лице или веках появляется подвижное уплотнение, которое перекатывается с места на место или медленно растет, не стоит заниматься самолечением. Необходимо срочно обратиться к доктору. Чем раньше паразита извлекут, тем меньше риск для здоровья.

Кстати, к весенне-летнему сезону некоторые регионы страны оккупируют клещи-гиганты, их поведение называют аномальным. Укус этих насекомых, кроме энцефалита и боррелиоза, может вызвать конго-крымскую геморрагическую лихорадку, которая является вирусным заболеванием с высокой летальностью.