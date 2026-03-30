Около месяца врачи боролись за жизнь многодетной матери с разрывом вены

Врачи Пыть-Яха около месяца не отходили от кровати многодетной матери. Из-за геморрагического шока вследствие разрыва подвздошной вены у нее начали отказывать органы.

На грани смерти женщина оказалась после обычного падения. В больницу ее доставили с подозрением на перелом, однако компьютерная томография подтвердила редкую и опасную травму - разрыв подвздошной вены.

Медлить было нельзя, поэтому после телеконсультации с коллегами из Сургута пациентку прооперировали: остановили сильное кровотечение и убрали обширную гематому. Но состояние ее стало ухудшаться: после большой потери крови отказали почки, она перестала самостоятельно дышать, нарушилась работа кишечника.

Портал ugra-news.ru со ссылкой на руководителя департамента здравоохранения Югры Романа Паськова пишет: анестезиологи-реаниматологи около месяца боролись за жизнь многодетной матери, проводили переливания компонентов крови, гемодиализ, поддерживали дыхательные функции с помощью искусственной вентиляции легких.

Постепенно состояние пациентки стабилизировалось, она смогла самостоятельно дышать, восстановились функции органов. Поле полутора месяцев лечения женщина вернулась к своей семье.