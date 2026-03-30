Врачи заморозили и обескровили малыша ради спасения

Кемеровские врачи провели уникальную операцию, в ходе которой спасли новорождённого со смертельным недугом.

В Научно-исследовательском институте комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний пришли на помощь матери с малышом, который родится с пороком аорты – из-за коарктации (сужения) сосуда нижняя половина тела получала меньше кровоснабжения, развивалась недостаточность почек, кишечника и печени.

На третий день жизни ребёнка врачи провели внутрисосудисную операцию: через прокол на бедренной артерии аккуратно достигли аорты и имплантировали стент, расширивший просвет. Через неделю, когда ребёнок стабилизировался, удалили стент, иссекли ткань, которая вызвала стеноз, и сшили сосуд. И во время операции пациента фактически заморозили и обескровили.

– На время операции на 20-30 минут полностью остановили кровообращение всех органов и систем, кроме головного мозга. Чтобы органы не пострадали, организм охладили до 26-28 градусов, – рассказали в областном Минздаве.

В итоге порок устранён, младенец будет жить.