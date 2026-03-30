Онищенко назвал опасную особенность нового варианта COVID

Новый вариант COVID-19 BA.3.2, известный как «Цикада», может передаваться от носителей без видимых симптомов. Об этом сообщил изданию aif.ru академик РАН Геннадий Онищенко.

По его словам, особенность последних вариантов «омикрона» заключается в том, что вирус могут распространять люди без симптомов, причем такие носители, по его оценке, обладают более высоким потенциалом передачи, чем те, у кого заболевание проявляется.

«Коронавирус постоянно меняет свою структуру, чтобы обходить наш иммунитет. В целом заболеваемость этим вирусом идет в пределах тех параметров, которые характерны для этого периода. Тревогу бить не стоит», — добавил он.

Онищенко добавил, что защититься от нового варианта COVID можно, соблюдая правила личной гигиены.

В Роспотребнадзоре сообщали, что «Цикада» в России не выявлена. В ведомстве также отмечали, что интерес к нему связан с заметными генетическими отличиями от других линий и изменениями в S-белке, из-за чего его рассматривают как вариант с потенциально повышенным иммунным ускользанием.

В настоящее время BA.3.2 рассматривается как генетически отличающийся подвариант «омикрона».

Ранее стало известно, какие вирусы угрожают россиянам весной.