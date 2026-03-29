Взрослые стали чаще болеть ветрянкой

Пока в Туле и области фиксируют рост заболеваемости ветряной оспой, эпидемиологи обращают внимание на еще более тревожную тенденцию: инфекция все чаще настигает взрослых. Согласно докладу Роспотребнадзора за 2024 год, заболеваемость среди взрослого населения выросла на 28%. У детей ветрянка обычно протекает легко, тогда как взрослые рискуют получить пневмонию, менингит и энцефалит в 10-20 раз чаще.

Причина нынешнего подъема — «ковидный след». С 2021 года в стране растет число заболевших, и эксперты связывают это с накоплением неиммунных лиц в период пандемии, когда ограничительные меры сократили контакты. Вирус ветряной оспы — один из самых заразных (восприимчивость около 90%), и сейчас он наверстывает упущенное.

Вакцинация остается единственным надежным способом защиты. В 2025 году правительство Самарской области разместило тендер на закупку препарата почти на 20,4 млн рублей. Однако массовой прививочной кампании пока ждать не стоит: российская вакцина от «Нанолек» пройдет клинические испытания и ожидается к регистрации лишь в конце 2026 — начале 2027 года.

