Жители Свердловской области смогут узнать свой биологический возраст

Центры здоровья для взрослых появятся в Екатеринбурге и Первоуральске в Свердловской области. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер в своем Telegram-канале.

"В этом году в Екатеринбурге и Первоуральске создадим Центры здоровья для взрослых. Новая программа позволит использовать в оценке состояния здоровья уральцев инновационные подходы: определение биологического возраста пациента, выявление факторов, ускоряющих старение, диагностику предрисков заболеваний. По результатам проверки пациент получит персональные рекомендации", - говорится в сообщении.

Также в будущем планируется открыть еще 18 Центров здоровья для взрослых в разных городах Свердловской области. Они станут частью региональной программы по развитию профилактической медицины и помогут жителям региона своевременно проходить диагностику и получать рекомендации по сохранению здоровья.