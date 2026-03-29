Есть ли в России вариант COVID-19 «Цикада»

Вариант COVID-19 BA.3.2, прозванный "Цикада", начал приобретать заметное эпидемиологическое значение в 2025 году, но в РФ он не обнаружен. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Роспотребнадзор продолжает мониторинг за циркулирующими штаммами COVID-19. Вариант COVID-19 BA.3.2, прозванный "Цикада", - это линия SARS-CoV-2, относящаяся к варианту Омикрон. <... > Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в обзоре по мировому надзору показывают регистрации BA.3.2 по всему миру в период с ноября 2024 года по февраль 2026 года. В Европе вариант обнаруживается с лета 2025 года. BA.3.2 появился в конце 2024 года как поздняя линия BA.3, а заметное эпидемиологическое значение начал приобретать в 2025 году. <... > В РФ, по данным национальной базы данных VGARus, этот вариант не обнаружен," - говорится в сообщении.

В ведомстве объяснили, что интерес к "Цикаде" связан с тем, что она заметно отличается по генетическим характеристикам от более распространенных недавних линий и имеет выраженные изменения в S-белке. Из-за этого ее рассматривают как вариант с потенциально повышенным иммунным ускользанием. При этом нет убедительных данных о том, что BA.3.2 вызывает более тяжелое течение заболевания по сравнению с другими современными вариантами SARS-CoV-2. Сейчас его рассматривают как генетически отличающийся подвариант Омикрона.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что научные организации ведомства продолжают молекулярно-генетический мониторинг возбудителей COVID-19 с углубленным исследованием проб из всех субъектов РФ и загрузкой результатов секвенирования в платформу агрегирования последовательностей геномов возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний.