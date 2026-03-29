Врач перечислила причины забывчивости и рассеянности

Существует ряд причин, вызывающих рассеянность и забывчивость. Об этом рассказала медицинский психолог НМИЦ реабилитации и курортологии Минздрава России Ольга Ланберг.

© ТК «Звезда»

«Сегодня стрессогенная информация обрушивается на человека в таких объемах, в которых мозгу и нашей психике сложно ее усвоить... Это может приводить к состоянию хронического стресса, влияющего непосредственно на мозг», - пишет РИА Новости.

Также еще одной причиной нарушения когнитивных функций является малоподвижный образ жизни. В результате ухудшается кровоснабжение мозга, а также повышается уровень тревоги. При возникновении таких сигналов следует обратиться к неврологу.

