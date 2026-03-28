Доктор пояснил, как весной отличить аллергию от инфекции

Зуд, слезотечение, покраснение и отёк век многие воспринимают как сезонную реакцию, но это может быть и инфекция, рассказала в беседе с RT специалист офтальмологического центра «Зрение» Карина Козина.

© РИА Новости

Самым надёжным бытовым маркером аллергии врач назвала зуд.

«Если глаза хочется чесать, они слезятся, веки слегка отекают, а выделения остаются прозрачными или слизистыми, это больше похоже на аллергию. Часто вместе с этим появляются насморк, чихание, зуд в носу. Cимптомы нередко совпадают с выходом на улицу, ветром, цветением, уборкой или поездкой за город», — поделилась она.

Инфекция, по словам эксперта, чаще даёт другой набор ощущений: появляются жжение, резь, чувство песка, иногда боль.

«Аллергия чаще затрагивает оба глаза сразу — раздражитель попадает на слизистые симметрично. Вирусное воспаление нередко начинается с одного глаза и через день или два переходит на второй, особенно если человек трёт веки и переносит возбудитель», — разъяснила она.

При этом врач подчеркнула, что это правило работает не всегда.

«Частая ошибка весной — пытаться определить причину лишь по цвету выделений и начинать лечение. Цвет может меняться и при аллергии. Ещё одна ошибка — капли от красноты без понимания причины. Они могут убрать внешний симптом, но не решают проблему поверхности глаза», — отметила она.

Отдельно специалист выделила признаки, с которыми нужен осмотр в ближайшее время.

«К ним относятся боль, выраженная светобоязнь, заметное ухудшение зрения, чувство царапания, которое не проходит после промывания, а также сильный или нарастающий отёк век и области вокруг глаза», — перечислила она.

Для людей, которые носят контактные линзы, красные глаза на фоне боли или светобоязни эксперт назвал срочным поводом для обращения к врачу.

«Весной слизистая часто более чувствительна. Пыльца, ветер, пыль и сухой воздух раздражают поверхность глаза. Человек чаще трёт веки, из-за чего защитный барьер нарушается. И тут вирусам и бактериям легче закрепиться, особенно если одновременно идёт простуда», — предупредила она.

Для профилактики Козина посоветовала уменьшать контакт раздражителей с глазами.

«На улице могут помочь очки, которые частично защищают от ветра и пыльцы. После возвращения домой полезно умыться и очистить веки. Также значение имеют чистые руки, отдельное полотенце для лица и частая смена наволочек», — подытожила она.

