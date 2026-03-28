82-летний мужчина пожертвовал почку зятю и спас ему жизнь

В Великобритании 82-летний Грэм Сиссон спас жизнь зятя, который уже много лет борется с почечной недостаточностью. Об этом пишет People.

Йен Тонкс рассказал, что с 2018 года диализ стал для него рутиной. Из-за этой процедуры он не мог жить так, как хотел. Ему пришлось отказаться от работы и хобби, поскольку его состояние ухудшалось. Мужчине срочно требовалась донорская почка.

Некоторые друзья и близкие хотели помочь Тонксу, но не подходили на роль его доноров. Тогда пожертвовать почку согласился его 82-летний тесть. Он идеально подходил Тонксу и, несмотря на возраст, стал готовиться к операции. По словам Тонкса, он был поражен самоотверженностью тестя.

Мужчины признались, что перед операцией чувствовали себя спокойно. Как отмечал Сиссон, он волновался лишь о восстановлении после операции. Однако его переживания не оправдались. Трансплантация прошла успешно, и оба мужчины вскоре восстановились.

Теперь Тонкс может снова посещать футбольные матчи, слушать живую музыку и проводить время с близкими.

«Для меня это все еще невероятное чувство — нормально сходить в туалет и не быть привязанным к аппарату», — добавил он.

За все это мужчина благодарит тестя.

«Внимание и похвала, на самом деле, смущают меня, — признался Сиссон. — Я просто рад, что все получилось».

