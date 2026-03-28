Кабмин утвердил Концепцию развития первой помощи до 2036 года

Правительство утвердило Концепцию развития в России первой помощи до 2036 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина.

"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении Концепции развития первой помощи до 2036 года. Ее целью является создание условий для обеспечения широкомасштабного обучения населения навыкам оказания первой помощи и применения полученных навыков на практике для сохранения жизни людей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Первый этап реализации концепции запланирован с 1 июня 2026 года по 2027 год. Второй и третий этапы - на 2028 - 2030 и 2031 - 2036 годы соответственно.

О Концепции развития

"Одним из основных направлений реализации концепции станет образовательная деятельность. В ее рамках планируется разработать и утвердить рекомендации к образовательным программам в части вопросов оказания первой помощи, развивать инфраструктуру организаций, проводящих обучение навыкам оказания первой помощи, и обеспечить доступность такого обучения. Кроме того, предлагается проводить тематические олимпиады для школьников и студентов, обеспечить подготовку и переподготовку сотрудников, обязанных оказывать первую помощь по закону, а также подготовку и регулярное повышение квалификации педагогических работников детских садов, школ, колледжей и вузов", - уточнили в кабмине.

Еще одним направлением станет информационно-просветительская деятельность. В ее задачи входит формирование общественного интереса к различным аспектам организации и оказания первой помощи через социальную рекламу и другие каналы информирования, создание соответствующего информационно-просветительского контента, обеспечение информирования граждан о важности первой помощи для сохранения жизни людей и продвижение знаний, умений и навыков по ее оказанию, взаимодействие участников реализации концепции с различными аудиториями, включая экспертов, исследователей и практиков, производителей лекарств и медицинских изделий.

К реализации концепции планируется привлечь широкий круг участников - образовательные, общественные, некоммерческие и научные организации, общественные объединения и объединения работодателей, экспертное сообщество и активных граждан - и обеспечить их взаимодействие с органами власти по вопросам развития первой помощи.

Также по этим вопросам предполагается развивать взаимодействие между бизнесом и государством. Уточняется, что речь идет о поддержке инициатив по разработке и реализации программ, направленных на повышение уровня грамотности в вопросах оказания первой помощи в рамках внутреннего корпоративного образования, создании постоянно действующих центров просвещения по вопросам оказания первой помощи, вовлечении бизнеса в волонтерскую деятельность, касающуюся первой помощи.

План мероприятий по реализации концепции будет разработан Минздравом и представлен в правительство в течение ближайших шести месяцев.

Об утверждении новой концепции Мишустин объявил на совещании с вице-премьерами 23 марта. Председатель правительства подчеркнул, что для эффективной реализации концепции нужно слаженное взаимодействие федеральных и региональных органов власти, образовательных и общественных организаций, и поручил обеспечить работу в этом направлении.