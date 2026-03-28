Как живут пациенты после пересадки сердца

Сердце после трансплантации не имеет фактических ограничений по длительности функционирования, и продолжительность жизни таких пациентов растет - если раньше средний срок его работы составлял 7-8 лет, теперь он вырос до 12. Об этом сообщил ТАСС главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава России, директор "НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. Шумакова" Минздрава РФ, профессор, академик РАН Сергей Готье.

"Если несколько лет назад средним показателем срока функционирования пересаженного сердца было 7-8 лет, сегодня - это уже 10-12 лет. При этом важно понимать, что эти цифры - вовсе не лимит работы органа", - сказал он.

По словам Готье, на основании наблюдений каждые несколько лет проводится статистический анализ, который выявляет среднюю продолжительность функции органа после пересадки.

"Эта цифра постоянно растет, так как маршрутизация пациентов с хронической сердечной недостаточностью в трансплантационные центры сейчас существенно оптимизирована, а кроме того, совершенствуется иммуносупрессивная терапия и вспомогательные препараты, которые поддерживают работу органа", - сказал он.

Готье уточнил, что существуют реальные примеры пациентов из клинической практики, которым пересадка была выполнена более 20 лет назад.

"И эти люди живут полноценной жизнью", - подчеркнул он.

По его словам, есть и те, кому была сделана ретрансплантация сердца.

"Недавно к нам в центр на контрольный прием приезжал пациент, которому первая трансплантация сердца была выполнена в далеком 1999 году. А вторая была сделана спустя 21 год", - рассказал врач.

Готье уточнил, что есть и опыт пересадки сердца пожилым людям после 70 и даже 80 лет.

"Один из таких пациентов сейчас как раз находится в стационаре на ежегодном контроле - чувствует себя замечательно", - рассказал он.

Он добавил, что в прошлом году удалось спасти молодую девушку, у которой на поздних сроках беременности отказало сердце.