Онищенко объяснил, чего стоит ждать от вируса оспы обезьян

Вирус оспы обезьян находится под контролем, но он мутирует в последние годы, в будущем этот процесс может продолжиться. Такое мнение в разговоре с ТАСС выразил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"Инфекцию мы после 1980 года, после ликвидации натуральной оспы или черной оспы человеческой, сразу взяли на контроль, потому что уже тогда была обеспокоенность, что на образовавшуюся нишу в естественном биологическом балансе живой природы, - а она была очень существенна, когда была ликвидирована оспа человеческая, - будут претендовать. Прошло больше 50 лет, и мы в последние годы видим очень серьезное нарастание. Я думаю, что мутация вируса будет продолжаться", - сказал Онищенко.

Он подчеркнул, что к этому нужно быть готовыми, и сейчас актуален вопрос о создании вакцины.

"Вакцина нужна, сейчас политика идет, что нужно прививать оспиной вакциной человеческой, поскольку здесь идет перекрестный иммунитет. <…> Нужен серьезный мониторинг, нужна готовность, прежде всего специфическая профилактика. Нужны современные диагностики и нужны антиретровирусные препараты", - говорит Онищенко.

Ранее сообщалось, что новый случай заболевания оспой обезьян выявлен в Санкт-Петербурге. Мужчина доставлен в Клиническую инфекционную больницу им. С. П. Боткина. Состояние стабильное, средней степени тяжести.