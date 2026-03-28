Медики рассказали о прогрессе в борьбе с менингитом

Международный коллектив медиков обнаружил, что число случаев развития и смертей от менингита в мире снизилось на 64% и 55% соответственно за последние три десятка лет. Это является существенным шагом вперед, однако этого явно недостаточно для полной реализации планов ВОЗ по искоренению менингита к 2030 году, пишут исследователи в статье, опубликованной в журнале Lancet Neurology.

"Мы впервые всесторонне изучили то, как на частоту развития менингита по всему миру влияют 17 распространенных патогенов, способных вызвать эту болезнь. Проведенный нами анализ показал, что сейчас менингит развивается у 2,54 млн человек, около 259 тыс. которых умирают от данного заболевания. Около 40% смертей при этом оказалось связано с легко предотвратимыми заражениями четырьмя разновидностями микробов", - говорится в исследовании.

К такому выводу пришел международный коллектив медиков в рамках подготовки очередного отчета в рамках глобального здравоохранительного проекта Global Burden of Disease (GBD). Его ведут ВОЗ, IHME и фонд Билла и Мелинды Гейтс с 1990 года для отслеживания трендов, влияющих на мировое здравоохранение. В проекте участвуют специалисты из почти всех стран-участниц организации, их медицинские службы и ведущие научные центры.

Эксперты ВОЗ и их коллеги из ведущих национальных научных и медицинских учреждений использовали собранные данные для оценки того, как изменился уровень заболеваемости менингитом в промежутке между 1990 и 2023 годами в разных возрастных категориях, а также для оценки того, какие патогены чаще всего вызывали эту болезнь в прошлом и сегодня.

Глобальные успехи в борьбе с менингитом

Собранные учеными сведения указали на то, что предпринимаемые ВОЗ и профильными органами стран-участниц ООН меры позволили почти вдвое сократить и заболеваемость, и смертность от менингита. В 1990 году он был выявлен у 3,96 млн пациентов, от менингита и его осложнений погибли порядка 469 тыс. человек, тогда как в 2023 году эти показатели снизились до 2,54 млн случаев развития болезни и 259 тыс. смертей.

При этом проведенный учеными анализ показывает, что чуть больше трети случаев развития менингита было связано всего с четырьмя формами патогенов - пневмококком, менингококком, гемофильной палочкой и стрептококками группы B. Все эти инфекции можно легко предотвратить при помощи вакцин и антибиотиков, что дает большое пространство для дальнейшего сокращения заболеваемости и смертности от менингита.

Также ученые обнаружили, что заболеваемость и смертность от менингита пока остаются очень высокими в развивающихся странах Африки, хотя при этом во многих ее государствах, таких как Судан, Руанда и Эфиопия, эти показатели уменьшились более чем на 80% по сравнению с 1990 годом. Понимание этого поможет выработать новые меры, которые позволят повысить эффективность мер, предпринимаемых для реализации планов ВОЗ по искоренению менингита к 2030 году.