Женщина с четвертой стадией рака назвала первый «пустяковый» симптом

На ранней стадии развития рака поджелудочной железы часто отмечаются нарушения в работе кишечника, предупреждают врачи. Уточняется, что проблема появляется неожиданно и во многих случаях сопровождается усталостью, слабостью и потерей аппетита.

Daily Mail приводит подробности истории 53-летней женщины, которая сейчас обсуждается в Сети. Жительница Саут-Бенфлита (Англия) Сара Уильямс обратилась к врачу с жалобами на кишечник и получила рекомендацию "сходить в аптеку и купить слабительное".

Спустя время британка заметила у себя "пожелтение белков глаз", сильно испугалась и записалась на КТ. Обследование выявило рак поджелудочной железы - диагноз врачи подтвердили уже на следующий день.

"Я знала, что со мной что-то не так, но никак не ожидала услышать о раке", - вспоминает Уильямс, отмечая, что изначально пришла к врачам с пустяковым симптомом.

Дальше началось самое тяжелое время. Британке провели сложную операцию по удалению опухоли, назначили курс химиотерапии, но его пришлось прервать из-за ухудшения показателей крови. Позже у нее нашли крупный абсцесс печени, а дополнительные обследования показали, что рак распространился на легкие и другие органы.

Сейчас британка собирает средства на частную терапию, чтобы не ждать очереди в системе здравоохранения, сообщили журналисты.