Назван самый опасный для печени алкоголь

Вред алкоголя для печени зависит не только от количества выпитого, но и от того, что именно попадает в организм. Преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов в беседе с NEWS.ru назвал напитки, представляющие наибольшую угрозу для этого органа.

По словам хирурга, ключевую роль в поражении клеток печени (гепатоцитов) играет наличие в напитке сивушных масел. Именно эти вещества наносят серьёзный удар по органу, разрушая его и нарушая работу ферментов.

Самыми опасными эксперт считает напитки с высоким содержанием сивушных масел: виски, коньяк, настойки, а также неочищенный самогон. Он добавил, что именно примеси, а не только этиловый спирт, провоцируют разрушение гепатоцитов.