В Москве прооперировали двух детей с врожденной лопоухостью

Врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии – клиники доктора Рошаля успешно прооперировали двух пациентов с врожденной лопоухостью. Об этом сообщается в Telegram-канале медицинского учреждения.

«В клинике доктора Рошаля успешно прооперировали двух ребят с врожденной лопоухостью. <...> В один день в клинике доктора Рошаля прооперировали мальчика 12 лет и девочку 17 лет. Операции прошли успешно. Через 10 дней детям сняли швы. Единственным ограничением в процессе восстановления была защитная повязка, которую нужно было носить три недели», – говорится в сообщении.

Отмечается, что хирургическое лечение лопоухости проводится в медучреждении по программе ОМС. Подробная информация размещена на сайте doctor-roshal.ru