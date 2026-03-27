Подмосковный центр медицины катастроф получил новейшие реанимобили

Московский областной центр медицины катастроф пополнил свой автопарк шестью современными реанимобилями класса «С». На закупку специализированного транспорта с полным комплектом медицинского оборудования из регионального бюджета выделили 149 миллионов рублей, сообщил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Служба медицины катастроф ежедневно выезжает на 30–50 вызовов. Бригады работают в чрезвычайных ситуациях, при дорожно-транспортных происшествиях, а также занимаются межбольничной транспортировкой пациентов в тяжелом состоянии. Учитывая интенсивность работы, автопарк нуждается в постоянном обновлении, отметили в пресс-службе регионального Минздрава.

Новые автомобили оснащены всем необходимым для оказания экстренной помощи в пути. В перечне оборудования — дефибрилляторы, аппараты ЭКГ, наркозно-дыхательная техника, а также аппараты для автоматического проведения непрямого массажа сердца. Такое оснащение позволяет медикам проводить реанимационные мероприятия непрерывно даже во время транспортировки пациентов в стационар.

Поступление свежей техники повысит оперативность выездных бригад и надежность межбольничных перевозок, особенно в ситуациях, когда счет идет на минуты. В Минздраве Подмосковья подчеркнули, что обновление автопарка службы медицины катастроф остается приоритетным направлением работы, и поставки новых реанимобилей будут продолжены.