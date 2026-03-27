Проведение магнитно-резонансной томографии (МРТ) оказалось под угрозой из-за кризиса на Ближнем Востоке. Об этом рассказал РИА Новости врач Станислав Грудзиньский.

«Если ситуация на Ближнем Востоке не изменится в ближайшее время, то врачи по всему миру столкнутся с трудностями при выполнении исследований при помощи аппаратов МРТ. Причиной этого является кризис с поставками используемого в этих аппаратах гелия», — заявил Грудзиньский.

Отмечается также, что томографы строят на основе мощного сверхпроводящего магнита, который необходимо охлаждать почти до абсолютного нуля (-269°C). Для этого требуется от 1000 до 2000 литров жидкого гелия, основным поставщиком которого является Катар, при этом его газовые мощности недавно подверглись бомбардировке.

9 сентября президент США Дональд Трамп рассказал, кто принял решение об ударе по столице Катара. Американский лидер заявил, что это решение принял премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он также отметил, что бомбардировки территории суверенного государства и близкого союзника Вашингтона не способствуют достижению целей Израиля или США.