В РФ в клинические рекомендации лечения артроза внесли изменения

Безоперационное лечение артроза крупных суставов начали применять в России в 2025 году в рамках клинических рекомендаций. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

"Российским научным центром хирургии имени академика Б.В. Петровского внедрена в клиническую практику медицинская технология лечения артрозов крупных суставов без операции. Работа над технологией началась в 2023 году в рамках федерального проекта "Медицинская наука для человека", а с 2025 года она включена в клинические рекомендации и начала применяться. Потенциально в ней нуждаются около 1,5 млн человек", - говорится в сообщении.

В аппарате добавили, что также исследуются пептидные препараты для лечения рака мочевого пузыря и желудочно-кишечного тракта, в которых нуждаются ежегодно более 80 тыс. пациентов. Еще проводятся клинические исследования медицинских изделий для коррекции нейрокогнитивных нарушений, таких как ослабление памяти, внимания.