Хроническим больным предлагают облегчить получение льготных лекарств

Группа депутатов от фракции КПРФ предложила сократить с 30 до 10 дней рассмотрение обращений в Росздравнадзор о нарушениях прав пациентов с хроническими заболеваниями на получение льготных лекарств и медизделий. Такой законопроект внесен в Госдуму. «Парламентская газета» — с подробностями.

Вопрос жизни и смерти

Люди, страдающие хроническими заболеваниями, нуждаются в постоянном приеме медикаментов, относящихся к категории жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Для многих из них, особенно онкобольных — это вопрос жизни и смерти. Однако из-за того, что препараты закупаются несвоевременно, они не всегда есть в аптеках или на них бывает очередь. Поэтому те, кто по рецепту врача мог получать лекарства бесплатно, вынуждены приобретать их за свой счет.

Группа депутатов от КПРФ внесла в Госдуму законопроект, в котором предлагается сократить с 30 до 10 дней рассмотрение жалоб на нарушение прав пациентов с хроническими заболеваниями на получение льготных лекарств и медизделий. Это позволит Росздравнадзору более оперативно реагировать на такие сигналы.

На проблемы, связанные со своевременным обеспечением лекарственными препаратами, обращала внимание Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, сам Росздравнадзор признает сложности с льготным снабжением онкобольных, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Все это «говорит о крайней востребованности улучшения положения дел в этой сфере», отмечают депутаты.

«Сталкиваюсь с этим постоянно»

Председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина рассказала «Парламентской газете», что к ней недавно обратилась многодетная мать из города Мичуринска Тамбовской области.

«Она нуждалась в постановке диагноза. Гоняли-гоняли женщину. Пришлось решать вопрос с приглашением ее в Москву, где у нее обнаружили редчайшее хроническое заболевание. Ей требуются лекарственные препараты за счет средств федерального бюджета. Она просто была на грани смерти. Дальнейшее затягивание привело бы к тому, что человеку просто нечем было дышать — у нее колоссальное поражение легких», — рассказала глава комитета.

Но по возвращении в Мичуринск женщине пришлось снова обратиться к Останиной, потому что получение лекарств затягивалось.

«Стоимость препаратов в месяц — 300 тысяч рублей. Для нее эти 30 дней — смертельны. И трое детей остались бы без матери», — сказала депутат.

Она подчеркнула, что хронические больные — это особенная категория, которая в первоочередном порядке требует обеспечения льготными препаратами.