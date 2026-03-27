Врачи спасли мужчину от осложнений после операции на открытом сердце

Врачи из Балахнинской ЦРБ спасли жизнь мужчине с осложнениями после сложнейшей операции на сердце. Об этом сообщает главред «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

Семья Маховых из Нижегородской области обратилась к министру здравоохранения России Михаилу Мурашко с благодарностью балахнинским врачам «за спасение отца и дедушки». Пенсионер поступил в ЦРБ Балахны в крайне тяжелом состоянии.

С особым трепетом Маховы отметили труд реаниматолога больницы Владимира Капранова – за поддержку и вселение надежды на выздоровление, лечащего врача Юлии Асташкиной и хирурга Романа Еремина – за компетентность в лечении осложнений со швом после сложной операции на открытом сердце. Также семья благодарит медсестер и врача ЛФК за внимательность к пациенту и заботу о нем.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что 65-летнего нижегородца смогли спасти после остановки сердца.