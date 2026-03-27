Хирурги удалили 19-сантиметровую опухоль

В Екатеринбурге врачи Городской клинической больницы № 40 провели уникальную трехчасовую операцию, спасшую репродуктивное здоровье 39-летней женщины. У пациентки была диагностирована миома шейки матки размером около 19 см, которая практически полностью блокировала малый таз, смещая мочевой пузырь и мочеточники.

Сложность случая заключалась в том, что здоровая часть матки была в разы меньше самой опухоли (всего 5х4 см) и находилась на верхнем полюсе новообразования. В большинстве стационаров такие клинические показатели считаются абсолютным основанием для полного удаления матки. Однако уральские специалисты решили применить тактику органосохраняющего вмешательства, чтобы оставить женщине шанс на будущую беременность.

Операция прошла успешно: уже на пятый день пациентку выписали из больницы. Теперь у женщины есть реальная возможность забеременеть и выносить ребенка, сообщает ОТВ.

