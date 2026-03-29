Какие новшества ждут москвичей в здравоохранении с 1 апреля

Позади модернизация городских поликлиник, в стационарах же тем временем продолжается реконструкция исторических корпусов и строительство новых современных медцентров, как, например, в Сколково. Но обновляются не только стены, неузнаваемо изменяется характер медицинской помощи жителям столицы. Что нового ждет москвичей в здравоохранении в ближайшее время, выяснил корреспондент "РГ".

© Российская Газета

К терапевту можно не ходить

Это новшество, пожалуй, самое кардинальное и долгожданное. С 1 апреля получить направление к нужному "узкому" специалисту можно будет без визита к терапевту. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на форуме "Здоровое общество-2026". Цель понятна - сделать помощь врача более доступной и оперативной. Ведь сейчас, прежде чем попасть к нужному врачу, сначала приходится записаться на прием к терапевту, который направит к специалисту. Ну а тут - снова запись, ожидание времени приема... Но болит-то у вас сейчас!

Чтобы изменить существующий порядок, мало было просто издать соответствующий приказ. Такую возможность открыло создание единой цифровой платформы, объединившей все медучреждения города. Напомню, сейчас при записи к врачу каждый пациент проходит опрос. Умному сервису нужно рассказать, что именно беспокоит. Например, у вас болит колено. В ходе опроса информационная система одновременно автоматически анализирует вашу электронную медкарту: аналогичные жалобы раньше, уже проводившиеся исследования и сданные анализы, считывая таким образом риски различных заболеваний. Если требуется свежий рентгеновский снимок, а в некоторых случаях и анализ крови, система сама сразу выпишет направления, а уже по их результатам может записать вас сразу к хирургу или, скажем, к ревматологу.

"Таким образом, мы упрощаем процесс медпомощи и путь пациента к ее получению, - говорила на форуме Анастасия Ракова. - Ведь когда человек придет на прием, у специалиста будет полная картина его заболевания".

Для самых недоверчивых Анастасия Ракова привела пример эффективности такого подхода. В частности, за 2025 год система умного приема проанализировала опросы 2 миллионов москвичей, записывавшихся по разным поводам к врачам. У 48,5 тысячи она выявила высокие риски заболевания ишемической болезнью сердца. Автоматически им назначили дополнительные исследования, и у 10,5 тысячи горожан диагноз подтвердился. Всем им незамедлительно начато лечение.

Глаза в глаза с пациентом

Следующая задача, которую ставят столичные власти перед медиками в этом году, - изменить саму атмосферу в кабинете врача во время приема пациентов. Известно, что у хорошего доктора и слово лечит. Но до разговоров ли бывает часто врачам, которые в течение почти всей встречи сидят, уткнувшись в экран компьютера, и записывают рассказ больного? И тут на помощь снова должна прийти цифровизация. "Система умного приема уже способна различать голоса врача и пациента, - говорит Анастасия Ракова. - Жалобы, уточняющие вопросы, тактику лечения она автоматически зафиксирует сама. Поэтому врачу больше не нужно все время писать. Вместо этого он сможет наконец посмотреть глаза в глаза пациенту, вести с ним диалог о возможных путях лечения".

Выбираем стационар

И вот, наконец, все исследования и консультации позади, стало очевидно: без стационара не обойтись. Кому-то необходимо полежать под присмотром врачей-терапевтов, а кому-то нужна операция. Если приходилось лежать в больнице, наверняка помните, какая это нередко была головная боль - плановая госпитализация. Сначала размышления: стоит ли доверять той больнице, в которую направляет поликлиника? А может, лучше поискать возможность полечиться там, где лежал знакомый? Умная госпитализация, пилотный проект которой опробован в городе в прошлом году, - совсем другая история. Пациенту ничего искать не нужно.

"Заявку о том, какая именно нужна помощь, отправляет в единую информационную систему города врач поликлиники по месту жительства пациента, - рассказывает главный внештатный специалист по первичной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы, главврач поликлиники N 220 Андрей Тяжельников. - Профильные специалисты каждой больницы видят любой клинический случай и выносят свои предложения, чем они могут помочь данному пациенту. В течение 15 дней все предложения, поступившие от больниц, аккумулируются в личном кабинете москвича в мобильном приложении "ЕМИАС. Инфо". Дальше - выбор за ним, в каком стационаре лечиться".

Если человек затрудняется с решением, определиться поможет врач поликлиники, который со знанием дела ориентируется в специфике всех лечебных учреждений. Москвичка Анастасия Лаврова уже опробовала новую систему. "Мне позвонил мой врач и рассказал, предложения каких клиник поступили. Я выбрала "Коммунарку", так как доверяю ее репутации, к тому же мне удобно до нее добираться. И не пожалела. Все анализы сдала в поликлинике, пришла в Московский клинический медицинский научный центр "Коммунарка" с электронным направлением с результатами анализов, сданных в поликлинике, - вопросов ко мне никаких не возникло, операцию сделали в тот же день. Очень грамотно все выстроено, не пришлось ходить туда-сюда", - поделилась своим опытом женщина. Несколько лет тому назад в аналогичной ситуации у нее даже сроки направления на госпитализацию закончились, пока решались вопросы между поликлиникой и больницей.

В рамках города сроки ожидания госпитализации благодаря этому проекту снизились для москвичей примерно в полтора раза, а количество пациентов, которые лечились в московских стационарах в 2025 году, оказалось на 100 тысяч больше, чем годом раньше.

Мнение

Денис Проценко, главный врач "Коммунарки":