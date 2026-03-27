Врачи три раза подряд спасли от смерти 63-летнюю женщину в Татарстане
Врачи Республиканской клинической больницы Татарстана три раза подряд спасли 63-летнюю пациентку от смерти. Об этом сообщает KazanFirst со ссылкой на пресс-службу медицинского учреждения.
Женщина поступила в больницу в 22:00 6 февраля — у нее случился инфаркт. Рентгенхирург Дмитрий Кочнев провел операцию и установил пациентке четыре стента, однако после этого тело пенсионерки начало синеть, она впала в кому.
Уже в реанимации у женщины произошла остановка сердца, анестезиолог-реаниматолог Юрий Пашков поставил диагноз — тампонада сердца. Проведя пункцию и откачав 250 миллилитров крови из перикарда, орган удалось запустить.
Позже оказалось, что у пациентки не вентилировались легкие. Причиной стало смещение трахеостомической трубки в подкожно-жировое пространство. Еще через время у пенсионерки схлопнулись оба легких, торакальным хирургам пришлось экстренно установить дренажи.
К счастью, с 24 февраля женщина начала поправляться. Две недели она находилась в отделении неврологии, а затем на реабилитации Аиды Якуповой и Юлии Петровниной. Теперь ее перевели в санаторий, где продолжится ее восстановление. Сейчас речь и походка пациентки пришли в норму, ее перестал беспокоить тремор, и появилась возможность обслуживать себя самостоятельно.
