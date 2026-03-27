Союз пациентов призвал создать в России «Концепцию здорового человека»

Ян Власов заявил НСН, что проблема сниженного тестостерона у мужчин напрямую связана с их питанием в школьном и более юном возрасте.

В России нет единой выстроенной системы здорового питания для детей, нет концепции «здорового человека», отсюда и проблемы с деторождаемостью и спермограммой у мужчин. Об этом в пресс-центре НСН рассказал сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.

«Здесь есть проблема не только в мужском бесплодии. Побочным продуктом цивилизации является вкусное, но плохое, неэффективное питание. Все эти истории с добавками, ГМО, пестицидами приводят к тому, что к выпускному классу 17% детей имеют морбидное ожирение. Так что у нас есть вот эта беда с отсутствием детских дошкольных школьных учреждений с едиными стандартами питания, которые обязательны для исполнения. А я напоминаю, сегодня все ГОСТы и стандарты питания добровольные. Из-за того, что у нас дети плохо питаются, 12% детей идут в школу уже с проблемами здоровья, а выходят из школы уже 30% нездоровых. Конечно, у нас не будет хорошей спермограммы у мужчин при таком раскладе. Так что если мы хотим изменить ситуацию, то нужна концепция здорового человека», - рассказал он.

Ранее гинеколог-репродуктолог Мария Милютина в пресс-центре НСН рассказала, что основными факторами снижения тестостерона у современных мужчин является низкая активность и избыточный вес.