Как защитить себя от укуса клеща

В Екатеринбурге и Челябинске из-за резкого потепления активизировались клещи.

По данным региональных управлений Роспотребнадзора, пострадали двое екатеринбуржцев, посещавших садово-огородные участки на территории Шарташа и Сысерти, и ребенок в Нижнем Тагиле. В Челябинске первый пострадавший от укуса сообщил, что подцепил насекомое прямо в городе.

В ведомстве напоминают, что в каждом уральском регионе ежегодно насчитывается более 15-20 тысяч пострадавших. Насекомые являются переносчиками таких тяжелых инфекций, как энцефалит, боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз, гранулоцитарный анаплазмоз и риккетсиоз.

В целях профилактики в ближайшее время будет проводиться расчистка и последующая противоклещевая обработка парков, скверов, пляжей и других мест массового отдыха горожан. Садоводам советуют провести обработку дачных участков самостоятельно. А горожанам - держать ухо востро: при выезде на природу использовать защитную одежду, которая максимально закрывает тело, применять репелленты и не забывать осматривать своих близких и домашних питомцев.

Решившие обезопасить себя челябинцы столкнулись с проблемой - вакцина от клещевого энцефалита исчезла из аптек. Но на то есть объективная причина.

В региональном минздраве "РГ" пояснили, что в сентябре прошлого года вступили в силу новые правила отпуска иммунобиологических препаратов, включая вакцины против клещевого энцефалита. Для контроля за вакцинацией их теперь разрешено отпускать только медицинским учреждениям.

Курс вакцинации состоит из трех прививок, очередные ревакцинации проводятся раз в три года. Дети до 18 лет от клещевого энцефалита по-прежнему прививаются бесплатно.

Приобрести вакцину и поставить прививки сегодня можно в 12 медучреждениях региона: челябинских больницах № 1 и № 9, в поликлинике № 8, областной больнице № 2, миасской больнице № 2, магнитогорской больнице № 3, а также районных больницах Кусы, Чебаркуля, Катав-Ивановска, Кунашака, Агаповки и Каслей. В остальных клиниках ведутся организационные мероприятия по закупке вакцины и включению прививок в прейскурант.

В Свердловской области от клещевого энцефалита с начала года уже было привиты более 40 тысяч человек.