В РФ стал доступен бесплатный анализ на ВПЧ

Анализ на вирус папилломы человека (ВПЧ) доступен бесплатно женщинам на первом этапе в рамках репродуктивной диспансеризации. Такая информация содержится в методических рекомендациях Минздрава РФ по проведению репродуктивной диспансеризации, с которыми ознакомился ТАСС.

"Первый этап диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья у женщин проводится в любой день менструального цикла, кроме периода менструального кровотечения, и включает следующие медицинские услуги. Прием (осмотр, консультация) первичный, который включает: оценку репродуктивного здоровья и репродуктивных установок с помощью вопросника - анамнестической анкеты для женщин 18-49 лет; гинекологический осмотр с визуальным осмотром наружных половых органов, осмотром влагалища и шейки матки в зеркалах; пальпацию молочных желез. У женщин в возрасте 21-49 лет - определение ДНК вирусов папилломы человека высокого канцерогенного риска в отделяемом из цервикального канала методом полимеразной цепной реакции, качественное исследование один раз в пять лет, в случае положительного теста - один раз в год", - говорится в документе.

Из текста также следует, что на второй этап ДОРЗ направляются женщины с подозрением на заболевание и/или с выявленными заболеваниями по результатам первого этапа диспансеризации.