Врач рассказал, чем опасны мыши для человека
Снежная зима помогла грызунам пережить морозы, а ранняя и теплая весна способствует их выходу из спячки. Из-за этого риски заражения людей геморрагической лихорадкой будут расти, предупредил Роспотребнадзор. «Парламентская газета» узнала, чем опасна геморрагическая лихорадка, кто в группе риска и какие меры профилактики существуют.
Опасные млекопитающие
В этом году не только люди, но и животные смогли благополучно пережить зиму. Часть насекомых, диких животных, птиц могут переносить опасные инфекции и вирусы. Например, мыши часто становятся источником заражения геморрагической лихорадкой.
«Основным резервуаром возбудителя в природе служат дикие мышевидные грызуны, в Центральной части России — рыжая полевка. Эти животные выделяют вирус во внешнюю среду с мочой и фекалиями в большом количестве», — рассказала «Парламентской газете» кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии ИКМ Пироговского Университета Минздрава России Ольга Зыкова.
Именно с активностью мышей и связано опережающее предупреждение Роспотребнадзора о повышенных рисках распространения опасного заболевания.
«Весенний сезон — период наибольшей активности мелких млекопитающих, в связи с чем значительно возрастает риск заражения человека, в том числе геморрагической лихорадкой с почечным синдромом», — предупредило ведомство на своем сайте.
По словам Ольги Зыковой, заражение человека происходит преимущественно воздушно-пылевым путем при вдыхании высохших испражнений грызунов.
«Передача вируса возможна также через поврежденную кожу и слизистые оболочки при соприкосновении с грызунами или инфицированными объектами внешней среды (хворостом, соломой, сеном и т. п.). Еще один путь заражения ГЛПС — при употреблении продуктов, которые не подвергались термической обработке, но на них присутствуют следы жизнедеятельности грызунов», — указала врач.
При этом от человека к человеку инфекция передаваться не может.
Это подтверждают и данные Роспотребнадзора.
«Чаще всего человек заражается при вдыхании пыли, зараженной вирусом ГЛПС, при посещении леса для сбора ягод и грибов, во время отдыха на природе, работы на дачных и приусадебных участках, при проведении сельскохозяйственных работ и на лесоразработках», — сообщило ведомство.
Симптомы лихорадки
По словам врача, это заболевание с тяжелыми симптомами развивается быстро.
«Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) — это вирусное заболевание, для которого характерно поражение мелких кровеносных сосудов (капилляров), выраженная интоксикация и развитие риска геморрагического (кровоточивость) синдрома», — пояснила Ольга Зыкова.
Заболевание начинается с подъема температуры тела до 38—40°С, озноба, резких головных болей, болей в мышцах, перечислил первые признаки болезни Роспотребнадзор.
«Отмечается покраснение лица, шеи, верхней половины туловища. В начальном периоде эту лихорадку часто принимают за грипп», — уточнили в ведомстве.
В отличие от гриппа ГЛПС быстро развивается и поражает все внутренние органы.
«Поскольку поражаются капилляры всего организма, то нарушается работа жизненно важных органов — печень, легкие, сердце и т. д. Основной "мишенью" становятся почки, вплоть до развития почечной недостаточности. Опасность ГЛПС связана не только с тяжестью симптомов, но и с быстрым прогрессированием заболевания. Именно поэтому ГЛПС относится к числу потенциально опасных для жизни состояний и требует обязательного медицинского наблюдения», — пояснила Ольга Зыкова.
И хотя больные ГЛПС люди не заразны для других людей, при появлении первых признаков заболевания необходимо срочно обратиться к врачу.
Группа риска и профилактика
По словам врача, больше всего рискуют заразиться этой лихорадкой люди, которые могут взаимодействовать с грызунами и продуктами их жизнедеятельности. Это работники сельского хозяйства, садоводы и дачники, жители сельской местности, а также любители походов и отдыха на природе.
«Поскольку вакцинации нет, то для предотвращения заболевания ГЛПС следует соблюдать правила личной гигиены — мыть руки после садовых работ и другие», — посоветовала Ольга Зыкова.
Также врач напомнила и о других мерах предосторожности:
- когда образуется много пыли при сборе хвороста, сухого листа, желательно закрывать нос и рот масками;
- не следует брать грибы со следами зубов грызунов или наличием их кала;
- ссадины и ранки на коже рук перед походом в лес нужно заклеить лейкопластырем;
- при ранении кожи в лесу ранку следует промыть и обработать настойкой йода или зеленки;
- нельзя ночевать в копне сена или в заброшенных лесных постройках, брать в руки живых лесных грызунов или их трупы;
- первую уборку дачных домиков после зимы важно проводить в перчатках и маске.
При этом Роспотребнадзор также указал, что важно принимать меры, чтобы ограничить возможные контакты с мышами:
- исключить проникновение мелких млекопитающих в здания;
- поставить мышеловки и разложить яд для грызунов в местах, недоступных для детей, домашних и сельскохозяйственных животных;
- на прогулках в лесу выбирать поляну или светлый участок леса, не располагаться в стогах сена или соломы, хранить продукты и воду в закрытой таре);
- мыть овощи и фрукты перед едой;
- не пить, не готовить, не мыть посуду и не умываться водой из неизвестных источников.
Также врач напомнила, что весной из-за ослабления иммунной системы, гиповитаминоза и недостатка солнечного света зимой повышен риск заболевания и другими болезнями. Так, продолжается сезон заболеваемости ОРВИ и гриппом. Активное таяние снега и повышение уровня грунтовых вод может стать причиной загрязнения возбудителями кишечных инфекций воды в колодцах и скважинах. Поэтому рекомендуется использовать в быту кипяченую или бутилированную воду.
С наступлением тепла активизируются клещи, которые являются переносчиками клещевого энцефалита и боррелиоза.