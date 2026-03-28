Врач рассказал, чем опасны мыши для человека

Снежная зима помогла грызунам пережить морозы, а ранняя и теплая весна способствует их выходу из спячки. Из-за этого риски заражения людей геморрагической лихорадкой будут расти, предупредил Роспотребнадзор. «Парламентская газета» узнала, чем опасна геморрагическая лихорадка, кто в группе риска и какие меры профилактики существуют.

Опасные млекопитающие

В этом году не только люди, но и животные смогли благополучно пережить зиму. Часть насекомых, диких животных, птиц могут переносить опасные инфекции и вирусы. Например, мыши часто становятся источником заражения геморрагической лихорадкой.

«Основным резервуаром возбудителя в природе служат дикие мышевидные грызуны, в Центральной части России — рыжая полевка. Эти животные выделяют вирус во внешнюю среду с мочой и фекалиями в большом количестве», — рассказала «Парламентской газете» кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии ИКМ Пироговского Университета Минздрава России Ольга Зыкова.

Именно с активностью мышей и связано опережающее предупреждение Роспотребнадзора о повышенных рисках распространения опасного заболевания.

«Весенний сезон — период наибольшей активности мелких млекопитающих, в связи с чем значительно возрастает риск заражения человека, в том числе геморрагической лихорадкой с почечным синдромом», — предупредило ведомство на своем сайте.

По словам Ольги Зыковой, заражение человека происходит преимущественно воздушно-пылевым путем при вдыхании высохших испражнений грызунов.

«Передача вируса возможна также через поврежденную кожу и слизистые оболочки при соприкосновении с грызунами или инфицированными объектами внешней среды (хворостом, соломой, сеном и т. п.). Еще один путь заражения ГЛПС — при употреблении продуктов, которые не подвергались термической обработке, но на них присутствуют следы жизнедеятельности грызунов», — указала врач.

При этом от человека к человеку инфекция передаваться не может.

Это подтверждают и данные Роспотребнадзора.

«Чаще всего человек заражается при вдыхании пыли, зараженной вирусом ГЛПС, при посещении леса для сбора ягод и грибов, во время отдыха на природе, работы на дачных и приусадебных участках, при проведении сельскохозяйственных работ и на лесоразработках», — сообщило ведомство.

Симптомы лихорадки

По словам врача, это заболевание с тяжелыми симптомами развивается быстро.

«Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) — это вирусное заболевание, для которого характерно поражение мелких кровеносных сосудов (капилляров), выраженная интоксикация и развитие риска геморрагического (кровоточивость) синдрома», — пояснила Ольга Зыкова.

Заболевание начинается с подъема температуры тела до 38—40°С, озноба, резких головных болей, болей в мышцах, перечислил первые признаки болезни Роспотребнадзор.

«Отмечается покраснение лица, шеи, верхней половины туловища. В начальном периоде эту лихорадку часто принимают за грипп», — уточнили в ведомстве.

В отличие от гриппа ГЛПС быстро развивается и поражает все внутренние органы.

«Поскольку поражаются капилляры всего организма, то нарушается работа жизненно важных органов — печень, легкие, сердце и т. д. Основной "мишенью" становятся почки, вплоть до развития почечной недостаточности. Опасность ГЛПС связана не только с тяжестью симптомов, но и с быстрым прогрессированием заболевания. Именно поэтому ГЛПС относится к числу потенциально опасных для жизни состояний и требует обязательного медицинского наблюдения», — пояснила Ольга Зыкова.

И хотя больные ГЛПС люди не заразны для других людей, при появлении первых признаков заболевания необходимо срочно обратиться к врачу.

Группа риска и профилактика

По словам врача, больше всего рискуют заразиться этой лихорадкой люди, которые могут взаимодействовать с грызунами и продуктами их жизнедеятельности. Это работники сельского хозяйства, садоводы и дачники, жители сельской местности, а также любители походов и отдыха на природе.

«Поскольку вакцинации нет, то для предотвращения заболевания ГЛПС следует соблюдать правила личной гигиены — мыть руки после садовых работ и другие», — посоветовала Ольга Зыкова.

Также врач напомнила и о других мерах предосторожности:

когда образуется много пыли при сборе хвороста, сухого листа, желательно закрывать нос и рот масками;

не следует брать грибы со следами зубов грызунов или наличием их кала;

ссадины и ранки на коже рук перед походом в лес нужно заклеить лейкопластырем;

при ранении кожи в лесу ранку следует промыть и обработать настойкой йода или зеленки;

нельзя ночевать в копне сена или в заброшенных лесных постройках, брать в руки живых лесных грызунов или их трупы;

первую уборку дачных домиков после зимы важно проводить в перчатках и маске.

При этом Роспотребнадзор также указал, что важно принимать меры, чтобы ограничить возможные контакты с мышами:

исключить проникновение мелких млекопитающих в здания;

поставить мышеловки и разложить яд для грызунов в местах, недоступных для детей, домашних и сельскохозяйственных животных;

на прогулках в лесу выбирать поляну или светлый участок леса, не располагаться в стогах сена или соломы, хранить продукты и воду в закрытой таре);

мыть овощи и фрукты перед едой;

не пить, не готовить, не мыть посуду и не умываться водой из неизвестных источников.

Также врач напомнила, что весной из-за ослабления иммунной системы, гиповитаминоза и недостатка солнечного света зимой повышен риск заболевания и другими болезнями. Так, продолжается сезон заболеваемости ОРВИ и гриппом. Активное таяние снега и повышение уровня грунтовых вод может стать причиной загрязнения возбудителями кишечных инфекций воды в колодцах и скважинах. Поэтому рекомендуется использовать в быту кипяченую или бутилированную воду.

С наступлением тепла активизируются клещи, которые являются переносчиками клещевого энцефалита и боррелиоза.