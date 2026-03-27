В Москве зафиксирован незавозной случай заболевания лепрой

Медицинские специалисты в Москве подтвердили диагноз «лепра» у местной жительницы. Особенность данного случая заключается в том, что пациентка не посещала регионы, где распространена эта инфекция, что указывает на незавозной характер заболевания.

В Москве врачи подтвердили диагноз лепры у женщины пенсионного возраста. Согласно данным медицинского обследования, у пациентки выявлена лепроматозная форма заболевания, которая считается наиболее тяжелой и заразной. Также у больной диагностировано осложнение в виде специфической полинейропатии, сообщает Главный Региональный.

Сама пациентка сообщила медикам, что первые симптомы недомогания у нее появились еще в 2020 году. Женщина подчеркнула, что в последние годы не совершала длительных поездок в страны, эндемичные по лепре. Кроме того, она отрицает продолжительные контакты с носителями инфекции. Эти обстоятельства позволяют специалистам классифицировать случай как незавозной, что является редкостью для региона.

По информации Всемирной организации здравоохранения, лепра относится к категории забытых тропических болезней. Несмотря на это, инфекция по-прежнему регистрируется более чем в 120 государствах. Лидерами по количеству заболевших остаются Бразилия, Индия и Индонезия. В глобальном масштабе ежегодно фиксируется около 200 тысяч новых случаев заражения.

Медики напоминают, что к основным симптомам лепры относятся хронический насморк, отечность, а также потеря чувствительности кожных покровов на кистях рук и стопах. В ряде случаев болезнь сопровождается мышечной слабостью и появлением на коже буровато-красных пятен или пигментных бляшек. Своевременное обращение к врачу позволяет контролировать течение заболевания и предотвращать развитие тяжелых осложнений.