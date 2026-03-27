Заболевший оспой обезьян в РФ мог заразиться внутри страны

Онищенко: заболевший оспой обезьян в РФ, вероятно, заразился внутри страны
Есть вероятность, что последний заболевший оспой обезьян заразился внутри страны. Такое мнение в разговоре с ТАСС выразил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
15 февраля в Петербурге были выявлены два случая оспы обезьян у туристов, прибывших из Таиланда. Они почувствовали недомогание спустя три дня после возвращения из туристической поездки - озноб, повышение температуры, головную боль и появление сыпи. Пациенты были госпитализированы в клиническую инфекционную больницу им. Боткина в состоянии средней степени тяжести, в начале марта их выписали. Новый случай заболевания оспой обезьян выявлен в Санкт-Петербурге 24 марта. Мужчина госпитализирован в клиническую инфекционную больницу им. С. П. Боткина. Состояние стабильное, средней степени тяжести.
"Передачи уже регистрировали. Двое приехали в феврале, последний был госпитализирован 24 марта. Я не исключаю, что здесь уже произошло заражение трех человек внутри страны", - сказал Онищенко.
Он подчеркнул, что сейчас нужна вакцина от оспы обезьян, а также настороженность врачей.
"Пришел человек с температурой, с какой-то сыпью. "Где вы были?" - "Был там". Это уже основание для того, чтобы ставить диагноз не медицинский, а эпидемиологический, что приехал с неблагополучного региона, у него есть признаки, значит, ставим диагноз под вопросом и начинаем разбираться. Самое главное изолировать такого больного", - говорит Онищенко.