Врач назвал симптом рака, который люди игнорируют до четвертой стадии

О нетипичном симптоме, на который пациенты обычно не обращают внимания, рассказал врач-онколог Иржи Кубеш.

По его словам, такой недуг, как рак печени, отличающийся ранними метастазами и отсутствием ярких симптомов, на самом деле во многих случаях выдает боль в плече. В силу того, что происходит распространение болевых ощущений за пределы пораженного органа. Мало кто из пациентов придает этому значение, в итоге недуг обнаруживают уже на последней стадии.

"Рак печени иногда может вызывать так называемую иррадиационную, или фантомную, боль в плече", - отметил врач в беседе с Mirror.

По его словам, "происходит это потому, что печень расположена близко к нервам, которые соединяются с плечом, в итоге дискомфорт ощущается в других частях тела, часто - в плече".

Характер боли может быть разный. Пациенты сообщают о ноющей боли в правом плече или в правой лопатке. Иногда она отступает, затем снова возвращается, наиболее интенсивно атакуя в утренние часы. Сценарии разные.