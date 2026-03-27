Как детей спасают от ожирения скальпелем и пульсометром

Они стараются не есть на глазах у сверстников в школьной столовой. Они ненавидят походы к бабушке, потому что там радуются их "корпулентности". Им приходится покупать одежду на два размера больше, но она все равно мала. Каждый третий ребенок в России весит слишком много для своего возраста, каждый десятый - имеет диагноз ожирение. Специалисты не просто добились, чтобы проблема вошла в число приоритетных у государства, но и ищут разные способы помощи.

© Российская Газета

Мы изменили имена героинь, потому что история 15-летней Маши из Курска и 16-летней Даши из Москвы - это слишком личная драма. Обе они попали в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ), когда весы показали цифры, крайне далекие от нормы для юных созданий: 153 и 113 килограммов.

Это не просто "пышки". Это пациентки, чей организм перестал подчиняться законам физиологии. Диеты? Не работают. Спортзал? Слишком поздно. Таблетки? Тоже мимо. Два года Машу лечили медикаментозно, но вес возвращался, как бумеранг. Врачам пришлось применить тяжелую артиллерию - бариатрическую операцию. Девочкам удалили часть желудка, добившись уменьшения выработки грелина - гормона голода. Только так удалось укротить отнюдь не детский аппетит, и стрелка на весах потихоньку поползла вниз.

"Через два часа после операции мы подняли пациентку с кровати, - рассказал "РГ" - Неделе заведующий детским хирургическим отделением РДКБ Дионисий Петров. - Это необходимо: у детей с огромным весом длительное лежание грозит разрушением мышц и тромбами".

Сегодня девочки худеют со скоростью около килограмма в неделю. Но, по сути, бариатрическое вмешательство - это вынужденная, крайняя мера, до которой лучше не доводить.

"Съешь суп - получишь шоколадку"

Ведущий научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии, профессор РАН Алла Погожева приводит тревожную статистику: каждый четвертый ребенок в России (27%) имеет лишний вес, у каждого десятого диагностировано ожирение. Мальчики страдают чаще девочек, но девочкам тяжелее морально.

Откуда берутся 153 кг? Почему дети превращаются в заложников еды? Профессор Погожева рисует портрет классической "пищевой драмы" в семье. Все начинается с младенчества. Идеальная профилактика - грудное молоко, но детей рано отнимают от груди и начинают перекармливать прикормом. А когда ребенок подрастает, в ход идет шантаж:

"Съешь суп - получишь шоколадку".

Родители, сами того не желая, смещают вкусовые ориентиры. В сознании ребенка закрепляется: нормальная еда - это наказание, а вкусная - это сладкий приз.

"Уберите конфеты с глаз долой, не используйте сладости как поощрение. Хочет сладкого? Дайте курагу или яблоко", - советует профессор.

А еще важно вовремя приучать к полезным рыбе и овощам, закладывая здоровые пищевые привычки.

Найден "пульс жиросжигания"

Но что делать тем, у кого ситуация еще не дошла до операционной, но уже подобралась к критической черте? В НМИЦ эндокринологии имени Дедова нашли способ превратить физкультуру из пытки в лекарство.

Стандартный совет "больше двигайся" для полного подростка - пустой звук, а то и издевательство. Его суставы болят, одышка душит, сверстники бегают быстрее и прыгают выше, и к тому же дразнятся, а жир упорно не хочет уходить. Ученые центра нашли выход, запатентовав уникальный Протокол нагрузочного тестирования.

Ребенку предлагают крутить педали велоэргометра под контролем газоанализатора. Машина считает, сколько кислорода он вдохнул и сколько углекислого газа выдохнул. На основе этих данных врачи вычисляют тот самый "пульс жиросжигания" - частоту сердечных сокращений, при которой организм начинает черпать энергию из жировых запасов.

"Мы не просто говорим "беги", мы даем ребенку его личные метаболические координаты", - поясняет старший научный сотрудник института Павел Окороков.

Этот метод решает еще одну проблему - саркопению (потерю мышечной массы). При неправильном похудении уходит не столько жир, сколько мышцы. Правильно подобранные нагрузки сохраняют мускулатуру, снижая индекс массы тела без вреда для здоровья.

Следить за весом

Эндокринологи предупреждают: ситуация тревожная, мы проигрываем войну с фастфудом, гаджетами, рекламой и доступностью вкусной еды. Но появляется надежда на новом фронте - генетическом.

Как выяснили в НМИЦ эндокринологии, у каждого второго ребенка, который начал толстеть до 7 лет, проблема зашита в ДНК. Это так называемое моногенное ожирение. Для некоторых его форм уже существуют эффективные препараты. Сейчас в России проходят клинические испытания инновационных лекарств, которые помогают вылечить ожирение взрослым - ученые надеются подобрать правильные схемы и дозы и для детей.

Однако самый работающий метод по-прежнему скучный и муторный: небольшой дефицит калорий и физическая активность. И следить за весом.

Маша и Даша после операции учатся жить заново, им предстоит долгая реабилитация. Тяга к еде ушла на физическом уровне. Но главная битва - с головой - продолжается. И здесь, как подчеркивают врачи, никакой скальпель не поможет, если дома по-прежнему ждут с пирогами и шоколадкой в награду.