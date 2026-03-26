Назван популярный продукт, повышающий риск развития колоректального рака

В США почти половина взрослых не осознает, что употребление переработанного мяса связано с повышенным риском колоректальный рак. Об этом сообщает Physicians Committee for Responsible Medicine (PCRM).

При этом информирование быстро меняет отношение: после того как участникам рассказали о рисках, около двух третей поддержали идею предупреждающих надписей на упаковке переработанного мяса.

Рост заболеваемости вызывает особую тревогу. Как отметил терапевт Джозеф Баррокас, колоректальный рак сегодня стал одной из ведущих причин смертности от онкологических заболеваний у людей моложе 50 лет. Несмотря на это, многие по-прежнему не знают о роли питания в развитии болезни.

Опрос также показал, что только каждый третий респондент получал подобную информацию от врача. По мнению специалистов, это указывает на необходимость активнее обсуждать с пациентами влияние рациона на здоровье, а не ограничиваться рекомендациями по скринингу.

Научные данные подтверждают, что образ жизни способен существенно снизить риски. Люди, придерживающиеся растительной диеты, имеют примерно на 22% меньшую вероятность развития колоректального рака. Важную роль играет и клетчатка: высокое ее потребление связано со снижением риска полипов кишечника — возможных предшественников опухоли — на 72%.

Кроме того, защитный эффект дают поддержание нормального веса, ограничение алкоголя и регулярная физическая активность.

По словам специалиста по питанию Анны Херби, каждые дополнительные 10 граммов клетчатки в день могут снижать риск колоректального рака примерно на 10%. Добрать ее можно простыми продуктами — например, ягодами, бобовыми или семенами.

Эксперты подчеркивают: повышение осведомленности о связи питания и онкологических заболеваний может стать важным шагом в профилактике, особенно на фоне роста заболеваемости среди молодых людей.

