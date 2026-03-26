Врач назвал главные ошибки при удалении клеща

При укусе клеща нельзя использовать такие популярные методы, как заливание ранки спиртом, маслом, керосином или прижигание сигаретой. Об этом рассказал главный специалист по инфекционным болезням сети клиник «Будь Здоров» Андрей Матюхин.

По словам врача, эти меры могут привести к опасным последствиям. Когда клеща пытаются «задушить» или прижечь, он начинает задыхаться и перед смертью может выплюнуть зараженную слюну в ранку, что увеличивает риск передачи инфекции.

— Нельзя прижигать его сигаретой или спичкой, а также резко дергать или давить клеща пальцами, так вы можете раздавить его или оторвать тело, оставив голову внутри, — сообщил Матюхин. Он добавил, что самостоятельное удаление клеща всегда сопряжено с риском. Если есть возможность, клеща лучше удалить в медицинском учреждении, чтобы избежать осложнений и при необходимости сразу сдать насекомое на анализ.

В случае самостоятельного извлечения важно действовать максимально аккуратно и не использовать народные методы, которые могут навредить здоровью, сообщает РИАМО.

В 2026 году в России ожидается увеличение популяции клещей. Причина — снежная зима, которая защитила паразитов от промерзания, рассказал заведующий лабораторией экологии риккетсий НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Алексей Костарной.