Опасно даже молоко: врач объяснила, кому грозит заражение пастереллёзом

В России фиксируются вспышки пастереллёза среди сельскохозяйственных животных. Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина в беседе с URA.RU объяснила, насколько эта инфекция опасна для человека, как избежать заражения и что делать, если укусило больное животное.

В последнее время о пастереллёзе заговорили чаще из-за вспышек заболевания среди крупного рогатого скота в нескольких регионах страны. Однако эксперты спешат успокоить: массового заражения людей не происходит. В зоне риска — только те, кто постоянно контактирует с животными: фермеры, ветеринары и сельские жители.

Пастереллёз — острая бактериальная инфекция, которую вызывают бактерии рода Pasteurella (чаще всего Pasteurella multocida). Болеют в основном животные: коровы, свиньи, кролики, птица. Человек может заразиться при тесном контакте с инфицированным животным или его биоматериалом.

У крупного рогатого скота болезнь развивается стремительно — уже через 10-48 часов после заражения. Температура подскакивает до 41-42°C, животное отказывается от еды, появляются отёки шеи и живота, кашель, возможна кровавая диарея.

У птиц синеют гребни и серёжки, появляются хрипы и пенистые выделения из носа. Свиньи, овцы и кролики также тяжело переносят инфекцию — у последних она нередко заканчивается летальным исходом.

Симптомы у людей появляются через один-пять дней после контакта. Самый частый вариант — кожная форма. В месте укуса или царапины возникают отёк, покраснение, сильная боль, появляются гнойнички. Поднимается температура до 38-39°C, начинается озноб.

Если бактерия попала в лёгкие, развивается кашель с гнойной мокротой и одышка. Но самое страшное — септическая форма, когда инфекция проникает в кровь.

«Самая опасная форма развивается при попадании бактерии в кровь. В этом случае инфекция может вызвать менингит, эндокардит, гнойные артриты, абсцессы и может привести к инфекционно-токсическому шоку и летальному исходу, особенно у людей с ослабленным иммунитетом, пожилых и детей», — предупреждает Ольга Уланкина.

Главный путь передачи — не через еду, как многие думают, а через укусы, царапины и слюну животных. Чаще всего переносчиками выступают кошки и собаки, в слюне которых бактерия встречается очень часто. Заразиться можно и воздушно-капельным путём от больного животного.

Что касается еды, то риск есть, только если пить сырое (парное) молоко от больной коровы или есть непрожаренное мясо — например, тартар или шашлык с кровью. Но любая продукция, прошедшая пастеризацию или тщательную термообработку, безопасна: бактерия погибает уже при нагреве до 58°С за 20 минут, а при кипячении — мгновенно.