Онищенко объяснил, почему врачи должны ставить диагноз по месту отдыха пациента

Геннадий Онищенко, известный эпидемиолог и доктор медицинских наук, предложил пересмотреть подход к выявлению оспы обезьян в России. По его словам, традиционной охраны государственных границ уже недостаточно — ключевая роль теперь отводится врачам первичного звена, которые должны ставить диагноз, ориентируясь не только на клинические симптомы, но и на туристическую историю пациента.

Метод, который предлагает эксперт, основан на простом, но эффективном принципе. Если пациент приходит на приём с температурой и кожными высыпаниями, врач в первую очередь должен выяснить, где человек недавно отдыхал. И если в ответ прозвучит Таиланд, Вьетнам, Индонезия или любая другая страна Юго-Восточной Азии и Африки, где фиксируются случаи оспы обезьян, диагноз должен быть поставлен незамедлительно.

Онищенко пояснил, что от принципа охраны одних лишь границ медицина отошла ещё несколько десятилетий назад. Пассажир может прибыть рейсом без температуры и каких-либо видимых симптомов, а через несколько часов после прилёта у него поднимется жара и появится характерная сыпь. Именно поэтому вся первичная медицинская сеть должна находиться в состоянии постоянной эпидемиологической настороженности.

Предложение эксперта приобретает особую актуальность на фоне текущей ситуации в мире. В 2025 году Всемирная организация здравоохранения зафиксировала распространение нового, более заразного штамма оспы обезьян — clade Ib, который вызывает более тяжёлое течение болезни. В начале 2026 года случаи заболевания были выявлены в Таиланде и ряде других стран, популярных у российских туристов.

Россия, по словам Онищенко, должна быть готова к возможным завозным случаям. Турпоток в страны Юго-Восточной Азии традиционно высок, особенно в зимне-весенний период, и каждый вернувшийся из отпуска с симптомами ОРВИ и кожными высыпаниями должен автоматически попадать в зону внимания врачей. Это не паника, а разумная предосторожность, которая позволяет выиграть время.

Географический принцип диагностики, который продвигает эксперт, уже много лет работает в мировой эпидемиологической практике. При подозрении на лихорадку Эбола или ближневосточный респираторный синдром врачи первым делом спрашивают о поездках в эндемичные регионы. Теперь аналогичный алгоритм должен быть внедрён и для оспы обезьян — болезни, которая до недавнего времени считалась экзотической для России.

Сам Онищенко, возглавлявший Роспотребнадзор в течение 17 лет и руководивший борьбой с атипичной пневмонией и свиным гриппом, прекрасно понимает уязвимые места системы. Его главная тревога — не столько в том, что инфекция может пересечь границу, сколько в том, что её вовремя не распознают на уровне поликлиники. Врачи должны быть проинструктированы, а пациенты — честно сообщать о своих поездках.

В Роспотребнадзоре ранее уже усилили санитарно-карантинный контроль в аэропортах, однако, как справедливо отмечает Онищенко, этого недостаточно. Ключевое звено — это первичное звено здравоохранения, и именно туда сейчас должны быть направлены основные ресурсы: обучение врачей, разъяснительная работа с населением и, главное, доступность диагностики на местах. Ведь от того, как быстро будет изолирован первый завозной случай, зависит эпидемиологическое благополучие всей страны.