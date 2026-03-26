О каком заболевании могут говорить бледные ногти

Изменения цвета, формы и структуры ногтей — например, желтизна, белизна, ломкость или темные полосы — могут указывать на скрытые проблемы со здоровьем. Об этом рассказал врач общей практики Джузеппе Арагона в беседе с изданием Metro.

По его словам, состояние ногтевой пластины иногда помогает заметить как безобидные, так и более серьезные нарушения в организме. Так, желтый цвет ногтей чаще всего связан с грибковой инфекцией. Ломкость и расслоение могут быть признаком дефицита железа или следствием воздействия внешних факторов, например бытовой химии. Бледный оттенок ногтей в некоторых случаях указывает на анемию, а более выраженные изменения могут быть связаны с заболеваниями печени.

Отдельное внимание врач советует обращать на темные полосы и заметные изменения формы ногтей. В редких случаях темные линии могут быть признаком меланомы, а утолщение и деформация ногтевой пластины — сигналом заболеваний легких или сердца. При этом специалист подчеркнул, что такие признаки важно оценивать в совокупности с другими симптомами и общим состоянием здоровья.

Арагона добавил, что не все изменения ногтей представляют опасность. Например, белые пятна чаще всего появляются из-за небольших травм, а вертикальные полосы нередко возникают с возрастом. Однако при стойких или необычных изменениях врач рекомендует обратиться к специалисту, чтобы исключить возможные заболевания.