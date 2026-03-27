Как распознать эпилепсию у ребенка

Ежегодно 26 марта мир окрашивается в фиолетовый цвет. "Фиолетовый день" (Purple Day) - это Международный день борьбы с эпилепсией, призванный привлечь внимание к проблеме людей, живущих с этим диагнозом, и развеять мифы, окружающие заболевание.

Цифры Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) впечатляют: эпилепсией страдают около 50 миллионов человек во всем мире. Это одно из самых распространенных неврологических заболеваний. В России, по данным экспертов, на учете состоит более 250 тысяч пациентов, и, к сожалению, наблюдается тенденция к росту выявляемости, особенно среди детей. Однако пугаться статистики не стоит: современная медицина шагнула далеко вперед, и в большинстве случаев детям можно помочь, взяв заболевание под контроль.

Невролог Российской детской клинической больницы Минздрава России Артур Уляков рассказал "Российской газете", как родителям распознать опасные признаки и что делать, если у ребенка случился приступ.

Главное, что нужно знать родителям: приступ - не обязательно эпилепсия

"Эпилепсия - это хроническое неврологическое заболевание, обусловленное чрезмерной нейронной активностью в головном мозге. При этой патологии у пациента возникают повторные приступы, сопровождающиеся нарушением двигательных, чувствительных и вегетативных функций. Во время приступа повышается риск травматизации, однако если вовремя обратиться к врачу и строго соблюдать план лечения, в большинстве случаев удается достичь стойкой ремиссии", - отмечает доктор Уляков.

Самый важный посыл, который хотят донести врачи до родителей: единичный эпизод судорог - это еще не приговор и не диагноз.

Детский организм - система очень чувствительная. Как объясняет Артур Уляков, у детей судорожный или бессудорожный приступ может возникнуть как реакция на перегрев, высокую температуру тела при инфекциях, различные интоксикации или электролитные нарушения.

Поэтому если у ребенка на фоне высокой температуры (фебрильные судороги) или сильного испуга случился один приступ, паниковать рано. Однако это весомый повод обратиться к врачу для обследования.

Когда ставят диагноз "эпилепсия"?

Эпилепсия - это хроническое заболевание головного мозга, при котором возникают повторные неспровоцированные приступы. Врачи ставят этот диагноз не на пустом месте. Как правило, говорит Артур Уляков, диагноз "эпилепсия" ставится при фиксации как минимум двух пароксизмов с интервалом не менее 24 часов. Исключения делаются лишь в случаях, когда риск повторного приступа доказано высок и терапию нужно начинать незамедлительно.

На что обращать внимание? Причины и первые признаки

Развитие заболевания у детей может быть вызвано разными факторами: генетическими мутациями, структурными повреждениями мозга (например, дисплазиями), метаболическими нарушениями или последствиями инфекций. Иногда установить точную причину сложно, но это не отменяет необходимости лечения.

Родителям важно понимать, что эпилепсия у детей - это не всегда классические судороги с падением и пеной у рта. Существуют бессудорожные формы (абсансы), когда ребенок замирает на несколько секунд, выключаясь из реальности, не реагирует на обращение к нему, а потом приходит в себя и продолжает игру, ничего не помня. Если вы заметили такие эпизоды, это повод для срочного обследования.

Что делать? Алгоритм действий и диагностика

Чтобы не пропустить болезнь и правильно подобрать лечение, необходимо комплексное обследование.

ЭЭГ (электроэнцефалография) - базовый метод. Позволяет увидеть биоэлектрическую активность мозга и найти очаг проблемы.

Видео-ЭЭГ-мониторинг - самый информативный метод, при котором регистрация показателей мозга синхронизируется с видеозаписью поведения ребенка.

МРТ головного мозга - обязательный этап для выявления структурных аномалий (новообразований, дисплазий).

Молекулярно-генетические исследования - назначаются при подозрении на наследственную природу болезни или если лечение не помогает.

Лечение: как добиться ремиссии

Главное, что должны знать родители: эпилепсия лечится. Артур Уляков подчеркивает: современные противоэпилептические препараты при адекватном подборе дозировки позволяют полностью купировать приступы у большинства пациентов.

Основной метод - медикаментозная терапия. Если препараты неэффективны (это состояние называется фармакорезистентностью) или вызывают тяжелые побочные эффекты, на помощь приходят альтернативные методы:

кетогенная диета (специальный режим питания, изменяющий обмен веществ);

VNS-терапия (стимуляция блуждающего нерва);

хирургическое вмешательство.

Современная нейрохирургия позволяет проводить резекцию (удаление) патологических очагов без повреждения здоровой ткани. По словам Артура Улякова, при хирургическом лечении проводится резекция фокальных очагов - высокотехнологичная операция по удалению патологических зон без повреждения здоровой мозговой ткани. У подавляющего большинства таких пациентов приступы полностью прекращаются, что в дальнейшем позволяет врачам рассмотреть вопрос о полной отмене лекарств.

Памятка для родителей: что делать, если приступ начался?

Сохраняйте спокойствие. Паника - главный враг.

Обеспечьте безопасность. Положите ребенка на бок, чтобы он не захлебнулся слюной. Уберите острые и твердые предметы.

Не разжимайте зубы! Это распространенный миф. Попытки вставить ложку или палец в рот чаще приводят к травмам зубов и дыхательных путей, чем помогают.

Засеките время. Если приступ длится более 5 минут или повторяется один за другим, вызывайте скорую помощь немедленно.

Запишите на видео. Если вы можете это сделать, не подвергая себя и ребенка опасности, снимите приступ на камеру. Для врача это будет ценнейшая диагностическая информация.

Современные методы диагностики и своевременное обращение к врачу позволяют подобрать наиболее эффективную схему лечения. При условии соблюдения семьей всех рекомендаций в большинстве случаев удается добиться стойкой ремиссии. Эпилепсия - это не приговор, а хроническое заболевание, с которым можно и нужно жить полноценной жизнью.