Врачи спасли 98-летнюю пациентку после инсульта

В неврологическое отделение Центральной городской больницы имени Семашко доставили 98-летнюю женщину с нарушением речи. Медики диагностировали ишемический инсульт и незамедлительно приступили к тромболитической терапии. Уже в первые сутки после лечения речь пациентки начала возвращаться, сообщили в минздраве Ростовской области.

«Под контролем специалистов ведомства пожилая женщина прошла полный курс восстановительной терапии. В итоге удалось добиться полной реабилитации», — рассказали в министерстве.

В минздраве подчеркнули, что своевременное оказание медицинской помощи и применение современных методов лечения дают пациентам шанс на восстановление независимо от возраста.